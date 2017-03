Kéo co trở thành di sản văn hóa thế giới

Thông tin này được đưa ra tại phiên họp của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra tại TP Windhoek, Namibia, từ ngày 30-11 đến 4-12-2015.

Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống có mặt ở khắp các vùng trồng lúa, hầu hết tập trung ở Đông và Đông Nam Á. Nghi lễ kéo co nhằm mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa và mùa vụ bội thu, có nhiều nét đa dạng khác nhau phản ánh đặc điểm riêng về bối cảnh sinh thái, lịch sử, văn hóa mỗi quốc gia.



Trò chơi kéo co trong lễ hội ở địa phương.

Đối với Việt Nam, kéo co được biết đến như một trò chơi dân gian truyền thống, một môn thể thao mang tính đồng đội, thường có mặt trong các lễ hội, các sự kiện sinh hoạt cộng đồng lôi kéo nhiều người tham gia. Kéo co phổ biến ở nhiều địa phương như Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cũng như tại TP Hà Nội. Kéo co đáp ứng được các tiêu chí do UNESCO đề ra như tính thực hành; khả năng bảo vệ và lưu truyền trong cộng đồng…

Trẻ em vùng cao chơi trò kéo co.

Như vậy, với việc nghi lễ và trò chơi kéo co được công nhận, tổng số di sản phi vật thể nhân loại của Việt Nam đã lên đến 10 di sản.