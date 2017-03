Kéo đàn trong bóng tối

Nghệ sĩ Narimichi Kawabata cùng dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản Tokyo New City đang có chuyến lưu diễn tại VN mang tên Sound of culture (ngày 14-7 tại Nhạc viện TPHCM và ngày 17-7 tại Huế). Album đầu tiên của anh mang tên Uta no tsubata tiêu thụ hơn 200.000 bản đã đưa tên Narimichi Kawabata nổi danh trên thế giới. Album thứ 2 Ave Maria liên tục trụ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Năm 2008, kỷ niệm 10 năm sự nghiệp, Kawabata ra mắt album The best cùng với chuyến lưu diễn khắp Nhật Bản đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả yêu nhạc cổ điển.