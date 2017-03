Kết luận chính thức về tượng Phật 82kg nghi bằng vàng

Ngày 21/3, ông Ngô Quang Láng - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết đã có kết quả giám định pho tượng nghi bằng vàng nặng 81,9kg do Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang tịch thu từ nhóm buôn cổ vật vào ngày 24/1/2011.

Pho tượng Phật bị tịch thu từ nhóm buôn cổ vật. Ảnh: TTO Pho tượng có kích thước cao 116cm, vòng ngực 76cm, vòng eo 85cm, vòng tròn chân đế 116cm; ở vùng mặt, ngực, hai bàn tay có màu vàng sậm. Theo Chi cục QLTT tỉnh An Giang, tượng Phật do một ngư dân Kiên Giang đánh cá vớt từ dưới biển, sau đó được một nhóm môi giới mang về cất giấu.



Theo TH (Bee)