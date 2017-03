Kết quả lễ trao giải Video Music Awards 2009

Diễn viên hài Russell Brand hai năm liên tiếp đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình của lễ trao giải âm nhạc uy tín này. Chương trình mở màn bằng bài phát biểu ngắn của Nữ hoàng nhạc Pop Madonna tưởng nhớ Ông vua nhạc Pop Michael Jackson, người đã qua đời hồi tháng 6 vừa qua ở tuổi 50.



Các nghệ sỹ đã tham gia biểu diễn trong lễ trao giải này gồm có: Janet Jackson; Taylor Swift; Green Day; Lady Gaga; Beyoncé; Muse; Pink; Jay-Z/Alicia Keys…

Nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự lễ trao giải này với tư cách người công bố giải thưởng, giới thiệu các màn trình diễn, đó là: Jack Black, Gerard Butler, Kristin Cavallari, Shakira…

Kết quả những giải thưởng chính tại lễ trao giải Video Music Awards 2009:



Video của năm: Single Ladies (Put a Ring on It), Beyoncé

Video của nam ca sỹ xuất sắc nhất: Live Your Life, T.I. hát cùng Rihanna



Video của nữ ca sỹ xuất sắc nhất: You Belong with Me, Taylor Swift



Video của nghệ sỹ mới xuất sắc nhất: Poker Face, Lady Gaga



Video Pop xuất sắc nhất: Womanizer, Britney Spears

Video Rock xuất sắc nhất: 21 Guns, Green Day



Video Hip-Hop xuất sắc nhất: We Made You, Eminem

Video đột phá: Lessons Learned, Matt and Kim

Đạo diễn Video xuất sắc nhất: Marc Webb, đạo diễn video 21 Guns của nhóm Green Day

Hiệu ứng đặc biệt: Paparazzi, Lady Gaga

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Jason Hamilton, video Paparazzi của Lady Gaga

Quay phim xuất sắc nhất: Jonathan Sela, video 21 Guns của nhóm Green Day.

Theo Vĩnh Ngọc (Dân trí/News)