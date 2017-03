Khách tạ lễ Bà Chúa Kho không còn bị làm phiền

Sau một năm vay tiền đầu tư làm ăn, "xin lộc rơi, lộc vãi" của Bà Chúa kho lương thời Lý, vào dịp cuối năm nhiều người đều sắm sửa lễ đến lễ tạ và trả nợ Bà Chúa. Khi chúng tôi đặt chân tới đền Bà Chúa Kho ở khu Cổ Mễ (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) đúng vào ngày chính Rằm lại rơi vào ngày nghỉ nhưng tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, xô đẩy, xếp lễ từ xa vái vọng Bà Chúa.

Các dịch vụ ăn theo ế ẩm

Cuối năm. Trời rét đậm, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về đền Bà Chúa Kho. Sự thoáng đãng ngay từ đền Trình vào đến đền Bà Chúa gây nhiều bất ngờ cho cả những người có thâm niên đi lễ đền Bà Chúa Kho và cả những người lần đầu tiên đặt chân tới.

Anh Nguyễn Văn Lượng, chủ một cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất vừa thư thả sắp lễ chuẩn bị sẵn từ nhà tại Ban Công đồng vừa vui vẻ cho biết: Chưa năm nào anh thấy đi lễ đền Bà Chúa Kho "sướng" như năm nay. Trước khi đi cứ nghĩ đến cái cảnh phải chen lấn, xô đẩy, rồi lại bị các dịch vụ sắp lễ, bê lễ, khấn vái thuê chặt chém, đeo bám làm phiền nên anh đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ lễ từ nhà, cương quyết không mua bất cứ thứ gì tại cửa đền.

Theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều khách hành hương về lễ tạ cũng có sự chuẩn bị kỹ càng ngay từ nhà. Dường như ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu cũng tác động tới tâm lý của những người hành hương về đền Bà Chúa kho lương thời Lý. Lễ vật dâng tạ ơn Bà Chúa cũng giản tiện hơn, không có nhiều khách chơi trội, phô trương, lãng phí như mọi năm.

Những doanh nghiệp, hộ gia đình đầu năm đi vay tiền Bà Chúa thì cũng sắm lễ đầy đủ xôi gà, vàng mã để trả đủ số nợ đã vay. Thi thoảng mới thấy mâm lễ có heo quay, tiền vàng, đô la xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng.

Suốt dọc con đường nhỏ dẫn vào cổng đền có tới hàng trăm quán hàng bán đồ lễ với đội ngũ bán hàng, dẫn khách đông đảo nhưng không còn "giá" như trước, nhìn chung đều trong tình cảnh ế ẩm. Đội quân dẫn khách cơ động trên những chiếc xe gắn máy chào mời, đón khách ngay từ đường cái vào với thái độ nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, cũng không đủ sức níu kéo khách hàng.

Ghi nhận của chúng tôi, giá bán tại các cửa hàng vẫn cao hơn giá thị trường nhưng cũng không còn chặt chém vô lý như nhiều năm trước. Riêng đội quân khấn thuê cũng đã bị lực lượng an ninh đền Bà Chúa quản lý chặt, không để cảnh đeo bám khách khi họ không có nhu cầu. Dịch vụ cho thuê mâm bày lễ cũng lâm vào cảnh thất bát khi tại các ban, cung đều được chuẩn bị sẵn mâm, đồng thời có các cụ bà trực bản đền sẵn sàng hướng dẫn cách bày lễ và các thủ tục vào lễ tạ. Hoạt động tín ngưỡng đã dần đi vào thực chất hơn. Những kẻ buôn thần bán thánh đã ít đi cơ hội mượn đạo tráo đời.

An ninh trật tự được thắt chặt

Ngoài việc được trùng tu, tu bổ một số ban, cung thờ, tạo cảnh quan đẹp, thanh sạch mà không làm mất đi nét cổ kính của ngôi đền, điều dễ nhận thấy tại đền Bà Chúa Kho năm nay là sự hoạt động tích cực, hiệu quả của Ban An ninh đền.

Lực lượng này được tăng cường từ 20 lên 30 người, bố trí hoạt động 24/24 tại các điểm lễ, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa kiên quyết nhắc nhở, trục xuất các đối tượng bán sách báo không lành mạnh, bán quẻ thẻ, khấn thuê ra khỏi khu vực đền.

Ông Nguyễn Văn Thấm, Phó Ban an ninh đền Bà Chúa Kho cho biết: Từ đầu tháng Chạp, lượng khách đổ về lễ tạ Bà Chúa bắt đầu đông nhưng đến nay vẫn chưa xảy ra một vụ trộm cắp nào. Các đối tượng bán quẻ thẻ đã không còn đất để hoạt động. Việc đảm bảo an toàn và tạo nét văn hóa trong khu vực đền được Ban tổ chức đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt là sự phối kết hợp và hỗ trợ chặt chẽ và sát sao của lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố, Công an phường Vũ Ninh túc trực liên tục, tăng cường quân số vào những ngày nghỉ lễ, nên đã tạo cho khách hành hương về lễ tạ có được cảm giác thư thái, an toàn. Lực lượng CSGT, CS 113 cũng được huy động tối đa, đảm bảo an toàn cho khách từ bãi gửi xe.

Theo Ban Quản lý đền Bà Chúa Kho, một vài năm gần đây, lượng người đổ về đền Bà Chúa Kho chủ yếu là người đi xin lộc, số lượng người vay tiền không nhiều, đã chứng tỏ người dân đã hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của di tích này. Điều quan trọng là khi ra khỏi cửa đền, lòng mỗi người được nhẹ nhàng, thanh thản.