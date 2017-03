Khai hội Văn hóa - Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Đây là một trong những sự kiện mở đầu cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong năm 2010 của tỉnh và cũng là chương trình hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Điểm nhấn của đêm khai hội là nghi thức bắn súng thần công bày tỏ sự bái vọng về lịch sử đấu tranh của quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghi thức này có 12 phát súng thần công, chia làm ba đợt.

Huế: Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

Sáng 21-2, tại đền thờ đức vua Trần Nhân Tông (phường An Tây, TP Huế) đã diễn ra đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an với mong muốn đất nước phồn vinh, mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, chúng sinh an lành, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân... Tham dự đại lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các ban ngành trung ương, địa phương cùng hàng ngàn tăng ni Phật tử và người dân.

H.THÁI - V.LONG