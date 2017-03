Khai mạc Hội Xuân Núi Bà ở tỉnh Tây Ninh

Chiều 26/1/2012, tức ngày mồng 4 Tết Nhâm Thìn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội Xuân Núi Bà năm 2012 và họp mặt kiều bào về quê ăn Tết.

Đông du khách về hội Núi Bà



Lễ khai mạc diễn ra tưng bừng trong tiếng trống hội, các màn múa lân, múa rồng và các làn điệu dân ca truyền thống của đất phương Nam. Ngoài các hoạt động du lịch tâm linh, Ban tổ chức Hội Xuân Núi Bà còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, ca nhạc, chiếu phim và các trò chơi dân gian…

Trong một tháng hội năm nay, tỉnh Tây Ninh phấn đấu thu hút khoảng 2,3 triệu khách đến với Hội Xuân Núi Bà, tăng khoảng 20% so với lễ hội năm ngoái. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, năm nay tỉnh này đón khoảng 300 kiều bào về quê ăn Tết cổ truyền của dân tộc. Những năm qua, kiều bào quê Tây Ninh đã có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tây Ninh, Phó ban tổ chức Hội Xuân Núi Bà năm nay cho biết: “Chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh là tổ chức phải an toàn, chu đáo, tiết kiệm để quảng bá đến với kiều bào, với khách du lịch trong nước. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thêm các đường thoát hiểm, có sơ đồ chỉ dẫn khi có sự cố, đảm bảo trật tự an toàn, chống móc túi, cướp giật v.v… được đặc biệt quan tâm”.

Theo Huy Sơn (VOV)