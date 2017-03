Khai mạc LHP quốc tế Pusan lần thứ 14

Năm nay, LHP được đánh giá là lớn nhất châu Á này sẽ trình chiếu một khối lượng phim kỷ lục, gồm 355 bộ phim đến từ 70 quốc gia trên thế giới trong vòng 9 ngày (từ 8 đến 16-10).

Ngoài những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc như Jang Dong-gun, Lee Byung-hun, Kim Yoon-jin…, LHP Pusan 2009 còn có sự góp mặt của các tên tuổi lớn của điện ảnh Hollywood như Bryan Singer-đạo diễn phim X-men (Dị nhân), Jon Landau-nhà sản xuất phim Titanic và nam diễn viên Josh Hartnet.

Những ứng viên đáng chú ý tham gia tranh tài tại hạng mục chính của LHP Pusan - hạng mục New Currents (Những tác phẩm đương đại) - là Betty Blue của đạo diễn người Pháp Jean Jacques Beineix, I come with the Rain (Dạo bước dưới mưa) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng với sự tham gia diễn xuất của Josh Hartnet…

Người giành được phần thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 30.000 USD.