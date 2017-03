Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ XIX năm 2012 được tổ chức tại Nghệ An với chủ đề “Đất nước con người Bắc Trung Bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” thu hút 175 tác giả ở 6 tỉnh trong khu vực: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tham gia với 1074 tác phẩm. Qua 6 vòng chấm, Hội đồng giám khảo đã chọn được 150 tác phẩm trưng bày triển lãm.



Ngoài việc thể hiện vẻ đẹp quê hương, con người của các tỉnh Bắc Trung Bộ, các bức ảnh tại liên hoan còn ca ngợi những thành tựu, kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng…trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những tấm gương điển hình tiên tiến, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên dải đất miền Trung.



Phát biểu tại liên hoan, NSNA Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch hội NSNA Việt Nam đánh giá: “So với liên hoan ảnh lần trước, bộ sưu tập ảnh lần này có nhiều tiến bộ, chất lượng ảnh được cải thiện hơn. Đặc biệt, các bức ảnh thể hiện khá đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như cuộc sống sinh hoạt, mang đậm bản sắc, văn hóa của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thông qua đợt liên hoan này sẽ tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho các hội iên đồng thời đây chính là động lực để các tác giả có thể sáng tạo nhiều hơn trong thời gian tiếp theo".



Hội đồng giám khảo đã chấm và trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất: 1 HCV thuộc về tác phẩm “Trao truyền” của tác giả Quang Dũng (Nghệ An); 2 HCB cho các tác phẩm “Ngăn sông Mã làm thủy điện” của Trọng Thắng (Thanh Hóa), “Phẫu thuật nội soi” của Từ Thành (Nghệ An); 3 HCĐ và 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao giải tập thể cho chi hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa; 6 giải đồng hạng cho cuộc thi sáng tác ảnh marathon cho các tác giả về dự thi liên hoan với chủ đề “Niềm vui và chuyển động”. Cũng trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra buổi Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa những tác giả chuyên và không chuyên đến tham dự liên hoan.



Một số tác phẩm xuất sắc được trưng bày tại triển lãm ảnh:









Tác phẩm "Trao truyền" của Quang Dũng (Nghệ An) đạt giải Vàng







Tác phẩm "Phẫu thuật nội soi" của Từ Thành (Nghệ An) đạt giải Bạc







"Giọt đồng Đông Sơn"-Trương Bá Vinh (Thanh Hóa)







Tác phẩm "Chung sức" của Nguyễn Hữu Tài







"Được mùa cá" của Vương Yến Vy







Tác phẩm "Mẫu tử" của Bùi Quang Thanh (Hà Tĩnh)







Tác phẩm "Hoa làng nghề" của Trần Đàm







"Gió Quảng Bình"-Xuân Quý (Thanh Hóa)







Tác phẩm "Dáng Huế" của Bùi Ngọc Vinh (Huế)







"Chơi chuyền tính điểm" của Nguyễn Thế Dương (Thanh Hóa)







"Tung cánh" của Hoàng An (Quảng Bình)







BTC trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ XIX năm 2012







Các nghệ sỹ nhiếp ảnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Theo Nguyễn Duy-Doãn Hòa (DT)