Khái niệm hạnh phúc của Quyền Linh

Phóng viên: Với khán giả, Quyền Linh là một ngôi sao. Nhưng tự nhìn lại, anh thấy mình thế nào?

- Nghệ sĩ Quyền Linh: Hài lòng là cảm xúc rất thật của tôi lúc này khi nhìn lại quãng thời gian 20 năm tham gia hoạt động nghệ thuật. Bởi những gì tôi có được hôm nay đã vượt ngoài sự mong đợi của tôi khi chọn nghệ thuật là con đường đi của mình. Đến lúc này, tôi đã được mọi người yêu mến qua những vai diễn cụ thể. Đó là sự thành công. Khi được mời làm MC, tôi nghĩ mình cứ thử xem sao, không ngờ lại được công chúng yêu mến. Lại thêm một thành công nữa ngoài mong đợi. Ở tất cả các lĩnh vực, tôi đã cố gắng hết mình và cũng đã nhận được những bù đắp xứng đáng, nếu không nói là quá mỹ mãn. “Trên cả tuyệt vời”- tôi nghĩ vậy.



Quyền Linh hạnh phúc bên gia đình (Ảnh do nhân vật cung cấp)



. Anh có cho rằng mình là người may mắn?

- Hành trình rong ruổi theo Vượt lên chính mình, tôi học được một bài học rất lớn từ những người là nhân vật của chương trình. Điểm chung của họ là sự bản lĩnh, giỏi chịu đựng cùng với niềm tin mãnh liệt vào công việc mà họ đang làm. Cuộc đời chưa ưu đãi họ nên cứ phải lam lũ mà cơm chẳng đủ ăn, nợ nần chồng chất. Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn quá.

Từng là một nông dân làm ruộng, tôi hiểu rất rõ cái cơ cực mà những người tham gia Vượt lên chính mình phải chịu. Sức “trâu” như tôi đây cũng chỉ chịu được vài tháng là phải bỏ đồng ruộng lên TP tìm cơ hội. Cũng may là được ông trời thương, cánh cửa may mắn mở ra cho tôi một con đường sáng sủa và ít cực nhọc hơn.



. Anh không thấy làm người dẫn chương trình kiêm luôn cả đạo diễn cho một chương trình như Vượt lên chính mình là công việc cực nhọc?

- Từ khi theo Vượt lên chính mình, tôi già và đen hơn nhiều. Có những lần bị bệnh sốt rét, rồi bệnh đau bao tử hành hạ, tôi khóc và tự trách mình sao phải lăn lộn làm gì cho cực thân. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi biết mình đang theo đuổi sự thanh thản, niềm hạnh phúc của chính mình. Tôi đến với chương trình Vượt lên chính mình như một duyên nợ và gắn bó với nó như một thành viên trong gia đình.

Nói thiệt, thù lao làm chương trình không bao nhiêu nhưng tôi sẵn sàng bỏ nhiều công việc, sô diễn khác nhiều tiền hơn để theo đuổi chương trình này. Vì sao ư? Vì chính chương trình đó đã cho tôi những bài học quý giá mà chẳng học ở đâu được. Nhìn những nụ cười của người vượt lên được chính mình cùng những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào của họ, tôi lại thấy vui và tiếp tục lao vào công việc này.



. Người ta cũng ngạc nhiên khi có nhiều chương trình mời anh làm người dẫn chương trình với thù lao cao hơn nhiều, không phải lăn lộn như Vượt lên chính mình nhưng anh lại từ chối?

- Nói thật, sau những hiệu ứng mà chương trình Vượt lên chính mình đạt được, khá nhiều chương trình mời Quyền Linh làm MC, nhiều tiền hơn lại không tốn nhiều thời gian hơn. Thật lòng, lúc đó tôi cũng có suy nghĩ. Nếu trước đây, còn trẻ, chắc tôi phải tính toán để chọn lựa và biết đâu cũng nhận lời làm những chương trình như vậy. Nhưng sau những thăng trầm, những trải nghiệm từ cuộc đời, tôi nhận thức được rằng niềm vui của bản thân mình nhỏ bé lắm. Hạnh phúc của mọi người mới là mục tiêu lớn để hướng tới. Hạnh phúc mà mình mang lại cho người khác chẳng phải cũng là hạnh phúc của mình đó sao? Tôi may mắn tìm được hạnh phúc ấy khi mới đi hơn nửa đường đời.

“Tôi nhớ lần đầu tiên được nhận Giải Mai Vàng năm 1999, với vai diễn trong phim Đồng tiền xương máu. Lúc đó tôi xúc động đến bủn rủn cả chân tay. Rồi ở lễ trao Giải Mai Vàng 2008 khi tên tôi được xướng lên hai lần, tôi thấy như đất trời sụt dưới chân mình! Suốt buổi tối đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Cuộc đời tôi chẳng thể nào quên được những giây phút ấy”- nghệ sĩ Quyền Linh tâm sự.

. Công việc của anh cứ xa nhà như thế liệu có gặp khó khăn trong cuộc sống hạnh phúc gia đình?

- Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy hiểu công việc nghệ thuật là luôn bất nhất về thời gian và không có bất kỳ quy tắc nào. Có khi tôi đi cả tháng, khi về đến nhà, ôm con nhỏ vào lòng, nó lại khóc òa lên vì tôi đen quá, bé không nhận ra bố! Mẹ tôi ở dưới quê lên thăm không gặp con, về cứ khóc hoài: “Ai đời mẹ già phải đi thăm con mà còn không gặp được”.

Vợ tôi mạnh mẽ lắm nhưng lâu lâu cũng rấm rứt khóc: “Gặp chồng còn khó hơn hái sao trên trời”. Tôi cũng hứa đủ điều để an ủi mọi người nhưng công việc cứ cuốn đi và lại thất hứa với gia đình. Cũng may, những người thân đều hiểu công việc của tôi và rất thương tôi. Người ta thường nói, được điều này thì phải chịu thiệt thòi ở mặt khác. Tôi may mắn có được cả hai: sự nghiệp và gia đình đều mỹ mãn. Với những gì mình đang có, tôi cũng chẳng mong gì hơn.



. Kế hoạch hậu MC của Quyền Linh?

- Chắc tôi sẽ dành thời gian thực hiện ước mơ làm đạo diễn. Ấp ủ công việc này từ rất lâu rồi nhưng mãi đến nay tôi vẫn chưa thể thực hiện được. Cái khó của tôi không phải là thiếu cơ hội nhưng với hàng núi công việc hiện tại, tôi chưa thể biến ước mơ của mình thành hiện thực.





Bốn lần đoạt Giải Mai Vàng Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 1992 cho đến nay. Quyền Linh không chỉ được đông đảo khán giả yêu mến mà còn được giới chuyên môn thừa nhận. Năm 1992, Quyền Linh tham gia và đoạt giải 4 trong cuộc thi tuyển Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức. Chính giải thưởng này là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của anh, Quyền Linh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý đến. Anh tham gia diễn xuất trong các phim và ngày càng tỏa sáng: Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Đồng tiền xương máu, Tiếng hú nơi hoang dã, Những nẻo đường phù sa... Kết quả là anh đoạt Giải Mai Vàng trên lĩnh vực điện ảnh năm 1999. Ở lĩnh vực sân khấu, Quyền Linh đoạt huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Năm 2005, Quyền Linh bắt đầu tham gia lĩnh vực MC và có được những thành công nhất định, đặc biệt với chương trình Vượt lên chính mình (nhận Giải Mai Vàng liên tiếp trong 3 năm: 2006, 2007, 2008).

Theo Thùy Trang (NLĐ)