Khai quật, khảo cổ nền móng chợ Hội An

(PL)- Trong hai ngày 29 và 30-5, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di tích phố cổ Hội An (Quảng Nam) triển khai đợt khai quật và khảo cổ nền móng chợ Hội An nằm trên hai tuyến đường Trần Quý Cáp và Trần Phú (phường Minh An).

Theo ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý và bảo tồn di tích phố cổ Hội An, đợt khảo cổ lần này nhằm thu thập thêm tư liệu, đồng thời làm sáng tỏ hơn về giá trị lịch sử - văn hóa mô hình chợ thời xưa, qua đó có kế hoạch bảo tồn cũng như bổ sung về lối kiến trúc chợ, tu sửa hoàn chỉnh như ban đầu. V.LINH