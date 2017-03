Khám phá một buổi chụp hình bikini của Elly

Tới tấp những hợp đồng quảng cáo và phim ảnh, Elly cho biết đôi khi cô không có thời gian dành cho mình và gia đình, bạn bè. Noel vừa qua cô đã phải trở lại Đài Loan để thực hiện nốt bộ sách ảnh của mình và cô cũng cảm thấy rất ưng ý với những shoot hình trong lần làm việc này.



Thời tiết ở đây lúc nào cũng lạnh buốt, dù vậy Elly vẫn phải diện trang phục bikini và diễn thật tự nhiên trước ống kính. Vào dịp lễ Valentine tới, Elly sẽ đến Thái Lan để chụp hình quảng cáo cho nhãn hiệu xe hơi lớn, cô cho biết mình thật không may mắn khi liên tục phải xa nhà vào những ngày lễ.Elly vừa hoàn thành vai chính của bộ phim Những cô nàng độc thân làm mẹ, với nửa năm “vật lộn” ở trường quay cô cảm thấy mình cần thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc nhan sắc.



Do đó, khoảng thời gian này Elly lên kế hoạch PR cho bộ phim Tết Bóng ma học đường và đi chơi cùng bạn bè, người thân, sau đó cô sẽ bắt đầu công việc sau kỳ nghỉ Tết.



Elly sinh năm 1987, năm nay 23 tuổi nhưng cô may mắn sở hữu gương mặt baby, dễ thương như tuổi teen. Bí quyết là cô luôn sống vui vẻ và lạc quan. Và để có một vòng eo thon nhỏ Elly cũng không khắt khe với chế độ ăn kiêng. Cô ăn uống tự nhiên và chăm chỉ tập thể dục.





Cùng xem những hình ảnh nóng bỏng của Elly trong đợt chụp hình tại Đài Loan vừa qua:





























Theo Bưu điện Việt Nam, Zing