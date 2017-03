Khán giả Mỹ vỡ òa với "Đừng đốt"

Từ những giọt lệ chảy dài của những bạn Việt kiều trẻ đến những đôi mắt rưng rưng của những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Không kìm được xúc động, ông John McAuliff, giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và phát triển (văn phòng tại New York), vừa khóc vừa cảm ơn đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh: Hoài Nam

Đỉnh điểm là tiếng òa khóc nức nở của một người Mỹ rất yêu Việt Nam - ông John McAuliff, giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và phát triển (văn phòng tại New York). Không kìm được xúc động, ông vừa cảm ơn đạo diễn Đặng Nhật Minh vừa khóc: “Cảm ơn ông Đặng Nhật Minh bởi một bộ phim về chiến tranh nhưng không hề có sự hận thù phe này phe kia như người ta vẫn thường làm trong các phim Hollywood, chỉ có tình yêu, ước mơ hòa bình và tình anh em của những người lính. Đừng đốt đang "đốt cháy", làm tan chảy những cảm xúc trong trái tim chúng tôi”.

Sau 13 buổi chiếu tại 14 trường Đại học hàng đầu của Mỹ (chương trình do Viện văn hóa giáo dục của Việt Nam tại New York - IVCE tổ chức), buổi chiếu tại New York là buổi chiếu cuối cùng trong đợt chiếu của bộ phim này tại Mỹ lần này với sự tham gia của đạo diễn Đặng Nhật Minh, dàn diễn viên trong phim gồm Matt Korsch (vai Fred Whitehurst lúc trẻ), Michael Jarmus (vai Fred Whitehurst lúc già), bà Judy Sullivan (vai mẹ Fred).

Đặc biệt là nhân vật có thật của phim Fred Whitehurst, cựu chiến binh Mỹ, người đã giữ cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm hơn 35 năm qua, vừa từ tiểu bang Carolina bay đến New York để giao lưu với khán giả.

Hàng loạt cánh tay giơ cao chờ để đặt câu hỏi với đoàn làm phim. Hơn 15 tràng pháo tay liên tục dành cho đạo diễn Đặng Nhật Minh trong buổi giao lưu. Buổi chiếu kết thúc lúc 9 giờ 30 nhưng khán giả vẫn còn nán lại mãi hơn 12 giờ đêm để trò chuyện đoàn phim và Fred Whitehurst. Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết trường Đại học Điện ảnh nổi tiếng USC đã mời ông đến Mỹ vào tháng 1-2010 để giới thiệu bộ phim Đừng đốt tại đây.

