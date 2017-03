Khán giả theo dõi Oscar 83 thấp nhất 10 năm qua

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)



Theo TTXVN/Vietnam+



Oscar 83 đã trở thành một trong những sự kiện của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ có lượng khán giả thấp nhất trong vòng 10 năm qua.Theo thống kê của cơ quan Nghiên cứu truyền thông Nielsen công bố ngày 28/2, chỉ có khoảng 37,6 triệu người Mỹ xem tường thuật trực tiếp lễ trao giải Oscar trên truyền hình, giảm 10% so với 41,7 triệu khán giả hồi năm ngoái khi phim "bom tấn" mang tên "Avatar" 3D nằm trong danh sách đề cử.Phần lớn khán giả truyền hình và các phương tiện truyền thông ở Mỹ chỉ trích chương trình trao giải Oscar năm nay, cho rằng "buổi lễ là một trong những chương trình Oscar tồi tệ nhất trong lịch sử."Mặc dù thu hút được nhiều khán giả hơn so với năm 2009 (36,3 triệu người) và năm 2008 (32 triệu người), song lễ trao giải Oscar năm nay vẫn là chương trình có lượng khán giả thấp thứ 4 kể từ năm 2002 khi bộ phim "A Beautiful Mind" đoạt tượng vàng Oscar cho bộ phim xuất sắc nhất.Tuy nhiên, sự kiện điện ảnh được đón đợi nhất trong năm vẫn được đánh giá cao khi tiếp tục thu hút 95% số khán giả trẻ trong độ tuổi từ 18-34 của năm ngoái, lôi cuốn nhiều khán giả màn ảnh nhỏ nhất so với những chương trình được phát sóng cùng ngày, với lượng người theo dõi tăng gần gấp đôi.Lượng khán giả xem chương trình này trực tuyến trên Internet qua trang mạng Oscar.com và các phương tiện hiện đại khác đã tăng 29%, lên tới hơn 3 triệu người./.