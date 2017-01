Khánh My đóng phim truyền hình Trung Quốc

Bộ phim có bối cảnh những năm 1920 với câu chuyện Thiên An Môn và Lưu Việt Minh đấu đá nhau để tranh giành bản đồ châu báu. Trong phim, Khánh My vào vai Tiểu Đỗ Quyên, một nàng minh tinh tài sắc, hát kinh kịch nổi tiếng khắp các tỉnh, thành. Khánh My cho biết cô có gần 10 ngày làm việc liên tục ngày đêm và áp lực tại phim trường Hàng Châu, đây cũng là phim trường quay Hoàn Châu công chúa.

Sau bộ phim Tình xuyên biên giới Khánh My đóng chung với Mã Đức Chung (Hong Kong), cô là gương mặt được nhiều đạo diễn của điện ảnh, truyền hình Hoa ngữ để ý. Với vai diễn trong Thiên Môn truyện, phần thoại của Khánh My hoàn toàn bằng tiếng Hoa và cô đã học tiếng Hoa khá lâu cho vai diễn này.