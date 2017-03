Khánh Thi quyết tâm theo nghề hát

Cô vừa ra mắt MV (Music Video) đầu tay mang tên Bỏ mặc mùa đông với phong cách rumba nhẹ nhàng. MV này đánh dấu cho chặng đường phát triển sự nghiệp ca hát chính thức của Khánh Thi (ảnh) với hàng loạt dự án được đầu tư, như MV Come back to me, do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dàn dựng sẽ ra mắt vào tháng tới và sau đó là MV Thoáng qua. Ba MV sẽ là 3 phong cách khác nhau của dòng nhạc Latin nóng bỏng.

Khán giả đã từng biết đến Khánh Thi qua một vai nhỏ trong phim Em hiền như ma xơ (phim điện ảnh năm 2010). Khánh Thi còn có tài diễn hài và tham gia đóng hài kịch: Bắc Nam cùng cười (phát hành mùa Tết 2010). Năm 2010 và 2011, Khánh Thi được biết đến nhiều hơn với vai trò giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Khánh Thi sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, bố là nhạc công violin, mẹ là ca sĩ, cùng công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Để trở thành ca sĩ và đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, Khánh Thi đang theo học luyện thanh tại Trường Academe của ca sĩ Siu Black.

Theo T.Trang (NLĐ)