Khắp nơi rộn ràng chào năm mới

Năm 2008 đã được khởi đầu bằng nhiều hoạt động chào năm mới trong đêm giao thừa tối hôm qua (31-12). Với không khí tưng bừng và những việc làm nghĩa tình của người dân cả nước trước thời khắc tiễn năm cũ bước qua năm mới đã báo hiệu một năm 2008 an bình, phát triển, hạnh phúc, thành đạt đến với đất nước và người dân.

TP.HCM: Đón giao thừa trên du thuyền năm sao

Để phục vụ lễ hội Chào mừng năm mới 2008, từ chiều qua, đoạn đường ở khu phố Tây (đoạn từ Bùi Viện đến Phạm Ngũ Lão của đường Đề Thám) đã cấm các phương tiện giao thông. Tại đây, nhiều hoạt động như dạ tiệc, lễ hội đường phố, trình diễn ca nhạc... phục vụ chủ yếu khách Tây ba lô đã diễn ra sôi nổi. Sau 21 giờ, nhiều ông Tây hứng khởi đã vác rượu vang, sâm banh ra đường ca hát đón chào năm mới. Trong chương trình chính “Khát vọng mùa xuân 2008” (diễn ra ở Công viên 23-9), du khách đã được xem bốn sân khấu ca nhạc hoành tráng dựng dọc chiều dài công viên, thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị Việt Nam ở khu ẩm thực. Giao thừa năm nay, lần đầu tiên du thuyền F-Diamond của kênh thời trang lớn nhất thế giới FTV đã cập cảng Sài Gòn. Nhiều du khách Việt Nam “chịu chơi” đã bỏ ra đến 120 USD mua vé tham dự chương trình dạ tiệc thời trang và chung kết Miss FTV 2007.

Tối qua, Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM cũng đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng mừng năm mới cho các doanh nhân người Việt khắp năm châu và trong nước. Sáng nay, Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM và Cụm cảng hàng không miền Nam tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên (dự kiến 450 khách) của năm 2008 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hà Nội: Các khu chơi đêm quá tải

Đến chiều tối hôm qua, không khí mua sắm Tết ở Hà Nội vẫn còn rất nhộn nhịp. Đa số người dân Hà Nội chỉ được nghỉ Tết Tây một ngày nên mọi người chọn những hình thức giải trí ở các khu vui chơi công cộng. Các chương trình vui chơi tại Công viên nước Hồ Tây, Rạp xiếc trung ương, Nhà hát lớn, Trung tâm Thương mại Giảng Võ... tối qua đã quá tải. Trong khi đo, du khách nước ngoài lại chủ yếu chọn điểm đến là khu Bờ Hồ.

20 giờ tối qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đón giao thừa bằng chương trình ca múa nhạc-xiếc - hài kịch Hoàng tử chuột và Công chúa mèo. Ban tổ chức đã dành tặng 300 vé cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vào xem tiếp trong ngày 1-1-2008. Sáng nay, tại Công viên nước Hồ Tây sẽ diễn ra chương trình Đón xuân về với các tiết mục nhảy hiện đại.

Quảng Nam: Khai diễn ngày hội trò chơi dân gian

Tối ngày 31-12, tại Quảng trường Sông Hoài, thị xã Hội An đã diễn ra chương trình “Hội đón giao thừa 2008”. Phố Hội tràn ngập trong ánh đèn màu với hàng trăm hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian thu hút hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế. Trong ngày 31-12, Hội An đã đón trên 2.500 du khách quốc tế đến tham quan.

Trước đó, trong chương trình “Hội mừng năm mới 2008”, UBND thị xã Hội An đã tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật “Hội An trong mắt tôi”, lễ khánh thành khuôn viên đặt phù điêu chân dung kiến trúc sư Kazik và đón du khách quốc tế thứ một triệu đến Quảng Nam trong năm. Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị xã Hội An, cho biết chương trình “Hội mừng năm mới 2008” sẽ kéo dài đến ngày 2-1-2008. Chương trình thu hút nhiều du khách nhất trong “Hội đón giao thừa” năm nay là Hội hóa trang trang phục truyền thống Việt Nam và thế giới và ngày hội các trò chơi dân gian.

Nhiều nghệ sĩ “Tết làm điều phúc...” Hôm nay, tiếp diễn nhiều chương trình hấp dẫn, độc đáo. Nhân dịp Tết Tây, nhiều nghệ sĩ TP.HCM đã đến các khu công nghiệp Linh Trung, Bình Chánh, Tân Bình... để cùng công nhân đón chào năm mới bằng những chương trình biểu diễn trên sân khấu lưu động. Nhiều hoạt động trợ giúp công nhân như bán hàng giá rẻ, tặng vé về quê miễn phí cũng được tổ chức. NSƯT Thành Lộc và nhiếp ảnh gia Kan, Danny Nguyễn trao tặng toàn bộ số tiền hơn 50 triệu đồng thu được từ bộ sưu tập ảnh “Phiêu linh Lộc” hỗ trợ mổ mắt cho người khiếm thị. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và “Út Phúc” của nhóm 1088 cùng các fan đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Dưỡng lão tình thương quận Bình Thạnh. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Ngô Quỳnh Anh chia vui với các em mồ côi ở mái ấm tình thương Hoa mẫu đơn. Nhóm nhạc Weboys đến thăm Hội Người khuyết tật TP.HCM... Cung văn hóa Lao động TP.HCM cũng đã tổ chức đêm nhạc miễn phí “Chào mừng năm mới 2008”. Tại Công viên Lê Văn Tám là chương trình trình diễn nghệ thuật “Âm nhạc bằng ánh sáng” phục vụ miễn phí. Ban tổ chức chương trình sẽ tặng 100 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo TP.HCM. Trong ngày hôm nay, 1-1-2008, nhiều chương trình hấp dẫn, độc đáo sẽ tiếp diễn. Khu du lịch Đầm Sen sẽ có chương trình ca nhạc đặc biệt “Happy New Year 2008”, gồm các ca sĩ: Quang Linh, Nguyễn Phi Hùng, Đoan Trang, hài Hoàng Sơn, Anh Vũ... tại sân khấu Nhạc nước. Cùng thời gian, Công viên 23-9 sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc thời trang “Thành phố mùa xuân” và bế mạc lễ hội đón chào năm mới 2008. Cũng trong hôm nay, Khu du lịch Văn Thánh tổ chức tiệc đứng “Thư giãn trên sông Sài Gòn” từ 11 đến 14 giờ. Thực đơn với trên 50 món ăn. Có chương trình biểu diễn ban nhạc Latin eyes, ảo thuật, giá vé 99.000đồng/người lớn, 69.000đồng/trẻ em. Công viên Lê Văn Tám tiếp tục diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật “Âm nhạc bằng ánh sáng” với thế giới Disneyland: Không gian cổ tích của nàng Bạch Tuyết, tòa lâu đài đồ sộ nhất (cao 15 m, ngang 18 m), tháp chuông châu Âu cao 10 m.... Q.TRANG