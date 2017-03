Khi nông dân ra ruộng cầm máy quay phim

Bốn hộ nông dân ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An cùng ba đạo diễn làm bốn bộ phim ngắn (khoảng ba phút/phim) cho dự án Youfarm - Cánh đồng quê tôi. Giữa tháng 6, hai trong số bốn phim sẽ được lựa chọn tham dự cuộc thi làm phim Youfarm - Farm and Family do Tập đoàn Bayer tổ chức trên toàn cầu để có cơ hội có được chuyến du lịch đến Úc và nhận giải thưởng (diễn ra vào tháng 8-2015). Với dự án này, những người nông dân sẽ tự lên kịch bản, đạo diễn và cầm máy quay để thực hiện những phim ngắn về cuộc sống và công việc của họ gắn với ruộng đồng. Chờ xem phim Tôi là người hướng dẫn các bạn đạo diễn đến với các gia đình. Các bạn ở đây một tuần và cùng với bốn hộ dân ở đây quay cuộc sống nông dân Mỹ An. Đây là cách làm rất mới cho người nông dân. Nào giờ ngay cả tôi cũng không quen việc quay phim nên khi các công đoạn làm nông được quay lại không chỉ là cảnh đẹp đơn thuần mà là cách giúp người dân thấy rõ hơn công việc quen thuộc của họ. Tôi rất chờ đợi những bộ phim này. Ông ĐOÀN VĂN TRỌN, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An