Khi sao Việt dính án phạt giao thông

Trên đường đi diễn về, do không đội mũ bảo hiểm, diễn viên hài Trần Bình Trọng đã bị tổ cảnh sát 141 hỏi thăm khi đang lưu thông trên cung đường Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến. Danh hài nghiêm túc phối hợp với lực lượng cảnh sát nhưng không thể xuất trình giấy phép lái xe nên tổ công tác buộc phải lập biên bản, tạm giữ đăng ký xe để xử phạt hành chính.

Tuấn Hưng

Mới đây, trên trang Facebook của mình, Tuấn Hưng đã thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi hai cán bộ trật tự phường ngang nhiên xúc phạm đến mẹ anh. Được biết, do vội chạy lên nhà đón con đi dạo phố, nam ca sỹ đã vô tình đỗ xe không đúng quy định và bị các đồng chí công an cùng lực lượng trật tự phường giữ xe. Dù đã khẩn thiết trình bày hoàn cảnh, nhưng anh vẫn không được nhượng bộ. Thậm chí, khi mẹ Tuấn Hưng xuất hiện trình bày lý do, một người làm trật tự phường còn lớn tiếng khiến Tuấn Hưng vô cùng tức giận. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, anh đã có hành vi bạo lực và xô xát với lực lượng chức năng.

Yanbi

Tối 15/11/2014, trên tuyến phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Yanbi đã bị tổ công tác đặc biệt 141 yêu cầu kiểm tra hành chính vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thay vì nghiêm chỉnh chấp hành quá trình xử phạt, nam ca sỹ tỏ ra khá bức xúc và có những hành vi thách thức lực lượng chức năng.

Hành vi ngông cuồng của anh đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cư dân mạng, bởi đây không phải lần đầu tiên anh thể hiện thói cư xử “chợ búa” khi làm việc với cảnh sát giao thông. Tháng 9/2013, do điều khiển xe máy với tốc độ cao, lại có hành vi vượt đèn đỏ, tổ công tác đặc biệt 141 đã yêu cầu Yanbi dừng xe để tiến hành kiểm tra, không những tỏ thái độ bất hợp tác khi liên tục văng bậy, anh còn nhất quyết không xuất trình giấy tờ liên quan. Nam ca sỹ đã bị lập biên bản tạm giữ xe 10 ngày. Tháng 4/2014, nam ca sỹ lại tiếp tục chạm trán cơ quan chức năng với lỗi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Diễn viên hài Hiệp 'Gà'

Tháng 3/2013, Hiệp Gà và vợ đèo nhau trên chiếc xe máy trong tình trạng phóng nhanh vượt ẩu và không đội mũ bảo hiểm. Hành vi vi phạm pháp luật của anh ngay lập tức bị cảnh sát giao thông phát giác, nam diễn viên hài vội vã biện minh, nhưng vẫn rất nghiêm túc chấp hành thủ tục kiểm tra hành chính và xử phạt vi phạm.

MC, diễn viên Thành Trung

Điều khiển xe máy trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, Thành Trung đã bị công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy đã xuất trình đầy đủ giấy tờ và đưa ra được lý do chính đáng, anh vẫn bị lập biên bản xử phạt hành chính theo đúng luật. Nam diễn viên đã vui vẻ nhận lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong tương lai.

Ngọc Quyên

Tháng 9/2012, Ngọc Quyên đã bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm” với lỗi đỗ xe không đúng quy định. Tuy ban đầu cô nàng tỏ ra khá bối rối, nhưng sau đó rất nghiêm túc thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, nhanh chóng giải quyết sự việc.

Thúy Vinh

Tháng 7/2012, khi đang trên đường đến nơi trang điểm để chuẩn bị cho hôn lễ, tài xế của Thúy Vinh đã vượt đèn đỏ khiến cô phải dừng lại để hợp tác làm việc với công an. Đây là lý do khiến hôn lễ của cô phải lùi lại nhiều giờ đồng hồ sau đó. Khoảng một tuần sau, Thúy Vinh tiếp tục bị công an hỏi thăm khi chiếc xe chở cô do người bạn cầm lái đã vi phạm luật giao thông.

Vượng 'râu'

Tháng 1/2012, diễn viên hài Vượng 'Râu' đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát giao thông khi vi phạm lỗi lái xe vào đường cấm. Tại thời điểm kiểm tra, không những không xuất trình đủ giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng còn phát hiện ra anh tàng trữ vũ khí là một chiếc dùi cui điện do nước ngoài sản xuất. Vì vậy, nam diễn viên này đã được mời về trụ sở cảnh sát gần nhất để làm việc. Tuy đã chứng minh được dùi cui là công cụ để đi diễn, nhưng Vượng Râu vẫn bị xử phạt hành chính và giam giữ xe trong vòng 24 giờ.

Minh Quân

Tháng 10/2012, khi công an kiểm tra một chiếc ô tô màu đen vi phạm giao thông, thì tình cờ phát hiện một trong ba người có mặt trên xe là nam ca sỹ Minh Quân. Ngay khi bị các đồng chí cảnh sát giao thông yêu cầu phối hợp làm việc, anh đã vui vẻ và nghiêm túc chấp hành.

Công Lý

Nghệ sỹ Công Lý đã bị công an phát hiện ngồi sau xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Do anh đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ xe, nên tổ công tác chỉ tiến hành lập biên bản xử phạt với lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Xuân Hinh

Sau khi biểu diễn xong, danh hài Xuân Hinh có ý định đi ăn đêm cùng những người bạn của mình. Tuy nhiên, do sơ ý, anh đã không đội mũ bảo hiểm và bị lực lượng 141 hỏi thăm. Không hề tỏ ra sợ hãi, anh hài hước bông đùa nhằm giảm không khí căng thẳng, sau đó vui vẻ nộp phạt theo đúng luật giao thông.