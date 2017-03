Khi ước mơ chạm đến trái tim

Người đẹp tóc mây Rapunzel trong phim Tangled - Ảnh: IMDB



Theo PHAN XI NÊ (TTO)



Phim công chiếu tại VN từ 23-1.

Lấy cảm hứng từ truyện cổ Grim Nàng Rapunzel xinh đẹp, những nhà làm phim của Disney “biến” cô gái thường dân có mái tóc dài bị giam trên tháp ngà được chàng hoàng tử đến cứu thành nàng công chúa có mái tóc vàng óng mầu nhiệm trốn khỏi tháp ngà cùng một tên trộm điển trai vô tình “dẫn xác” đến. Điều còn giữ lại trong phiên bản gốc là hình ảnh “bà mẹ” xấu xa Gothel như một ẩn dụ về sự bảo bọc trong tháp ngà.Trong phiên bản Người đẹp tóc mây (*) của Disney, cô công chúa Rapunzel bị mụ già xấu xí Gothel bắt cóc khỏi hoàng cung bởi mái tóc của Rapunzel có phép lạ chữa lành mọi vết thương và giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn. Để độc chiếm Rapunzel cho riêng mình với ước mơ trẻ mãi không già, Gothel nuôi dạy cô bé trên tháp ngà giữa rừng, cách xa thế giới bên ngoài, với những răn đe “bên ngoài kia đầy những cạm bẫy, mẹ hiểu con nhất và muốn điều tốt nhất cho con, hãy ở lại trong tháp ngà”. Cho đến trước sinh nhật thứ 18, Rapunzel muốn ra ngoài để ngắm những “vì sao bay” - những chiếc đèn trời được nhà vua và hoàng hậu thả lên trời mỗi năm vào sinh nhật của người con gái bị mất tích với hi vọng cô bé sẽ tìm được đường về nhà. Cô gặp Flynn - tên trộm tài hoa với ước mơ thoát khỏi thân phận nghèo khó. Và hành trình của họ bắt đầu...Vẫn đậm phong cách Disney với những trường đoạn ca vũ kịch truyền thống (ca khúc mở đầu của Rapunzel gợi nhớ đến phần mở màn của Người đẹp và quái vật), những pha hành động hồi hộp nhưng rất hài hước (cuộc đuổi bắt chàng trộm Flynn Rider làm nhớ đến cuộc đuổi bắt chàng trộm Aladin), những nhân vật phụ như chú ngựa Maximus và cậu kỳ nhông Pascal độc đáo, hài hước, đặc biệt là những khung hình đẹp kỳ ảo đến choáng ngợp, nhưng Người đẹp tóc mây cũng tiếp tục đổi mới trong việc xây dựng hình tượng “công chúa”.Không còn là những cô gái yếu đuối chờ đợi “bạch mã hoàng tử” đến giải cứu, nàng Rapunzel của Disney mạnh mẽ tự giải cứu mình và giải cứu cho cả chàng trai mà cô yêu. Rapunzel không bị giam cầm bởi tháp ngà, không bị giam cầm bởi mụ phù thủy độc ác, cô bị giam cầm bởi sự bảo bọc của người mẹ. Sự giằng co nội tâm của cô xuất phát từ cảm giác tội lỗi với lời dạy của mẹ và khát khao được sống với ước mơ của mình. Một cách rất nhẹ nhàng và tế nhị, Disney đã gửi một thông điệp đến những người làm cha làm mẹ.Cũng bằng một cách nhẹ nhàng và duyên dáng, những nhà làm phim của Disney còn gửi thông điệp “Ai cũng có một ước mơ” - một cô gái ước mơ được ngắm sao bay, một tên cướp hung tợn ước mơ được là nghệ sĩ dương cầm hay một gã côn đồ mập ú ước mơ làm diễn viên kịch câm. Chính ước mơ giản dị của Rapunzel đã chạm vào trái tim không chỉ của những gã cướp to xác xấu xa hay của chàng Flynn láu cá, mà cả trái tim của người xem, khiến bạn có thể tin vào ước mơ và tình yêu một lần nữa.Tangled - với sự lồng tiếng của ca sĩ Mandy Moore cho vai công chúa Rapunzel - là tác phẩm hoạt hình dài chiếu rạp thứ 50 của Disney, đánh dấu Rapunzel là công chúa thứ 10 trong hàng ngũ các công chúa của hãng phim này. Đầu tư 260 triệu USD và chuyển từ phong cách vẽ tay truyền thống sang 3D (nhưng vẫn giữ được cảm giác 2D trong sự chuyển động của các nhân vật), cho đến nay Tangled đã thu được gần 400 triệu USD sau một tháng trình chiếu trên toàn cầu.(*)