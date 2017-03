Khoảng 800.000 người dự lễ hội Nguyễn Trung Trực

Do lượng người tập trung đông nên đã xảy ra nhiều vụ cướp giật, các bãi giữ xe nâng giá cao hơn quy định...

Người dân khắp nơi đổ về đình Nguyễn Trung Trực dự lễ hội (ảnh chụp ngày 4-10) - Ảnh: TẤN THÁI

Trên các tuyến đường dẫn vào đình Nguyễn Trung Trực như Võ Trường Toản, Lý Thường Kiệt, Tự Do... luôn tấp nập người. Đặc biệt, đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ trụ sở UBND tỉnh Kiên Giang đến đình Nguyễn Trung Trực), dòng người ken cứng kéo dài khoảng 300m. Do khu vực quanh đình luôn tấp nập khách ra vào nên lực lượng công an không cho xe chạy vào các tuyến đường dẫn vào đình. Khách đến dự lễ hội phải gửi xe bên ngoài và bị thu tiền giữ xe đến 5.000 đồng/xe máy.

Thượng tá Phan Bửu Đường, trưởng Công an TP Rạch Giá, cho biết đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ... tham gia gìn giữ trật tự lễ hội. Tuy nhiên, hơn một ngày diễn ra lễ hội người dân đã trình báo đến 31 vụ cướp giật (đa số là móc túi, giật dây chuyền).

Ông Nguyễn Hữu Phúc, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết dự kiến năm nay có khoảng 800.000 người từ khắp nơi về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực. “Trước lễ hội chúng tôi đã hướng dẫn những bến bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn không được tăng giá. Tuy nhiên, do lượng người tập trung cùng lúc tăng đột biến nên không tránh khỏi đối tượng xấu lợi dụng”. Theo ông Phúc, các trường hợp lợi dụng dịp lễ hội tăng giá, “chặt chém” khách, nếu cơ quan chức năng phát hiện sẽ xử phạt nghiêm.

Theo TẤN THÁI (Tuổi Trẻ)