Khởi chiếu bộ phim 'khủng' 1100 tập về chiến sĩ công an

Phần đầu tiên của bộ phim mang tên “Mật danh Đ9” sẽ phát sóng trên SCTV14, TodayTV, Hà Nội 1 và một số kênh truyền hình khác.

Tác phẩm này được chấp bút bởi nhà văn, nhà báo kỳ cựu của ngành công an – Lại Văn Long.

Đó là một cuộc chiến khốc liệt và đầy cam go với tội phạm để giữ vững được phẩm hạnh cho mình và bình yên cho xã hội. Trong cuộc chiến khốc liệt, dai dẳng đó, không ít chiến sĩ cảnh sát gục ngã bởi súng đạn lẫn tiền bạc và ngay cả mất mát đánh đổi gia đình vợ con để có được lòng kiên định với phẩm chất cao quí của người chiến sĩ công an nhân dân.

Phim do báo Công an TP.HCM, công ty 24H Good đầu tư, hãng phim Sê Na hợp tác sản xuất với kinh phí lên đến 300 tỉ đồng, dự kiến kéo dài trong suốt 3 năm 2017 – 2020.

Chủ đề phim

Phản ánh cuộc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức đầy những thử thách, nguy hiểm, gian nan của lực lượng công an nói chung, công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Mật danh Đ 9 không đi theo lối mòn phiến diện theo kiểu “ta thắng - địch thua” hay “ta tốt – địch xấu”. Bằng cái nhìn đa chiều và rất khách quan, bộ phim còn là cuộc đấu tranh khốc liệt giữa cái tốt và cái xấu ngay trong chính bản thân mỗi người, sự cương trực mạnh mẽ và sự sa ngã yếu hèn ngay trong hàng ngũ đại diện cho công lý. Trong “Mật danh Đ9” không né tránh một thực tế rằng bên cạnh những vị lãnh đạo sáng suốt, nhân hậu, những chiến sỹ công an thông minh, tài giỏi, can đảm, vẫn còn những sĩ quan chỉ huy gục ngã trước danh lợi, rượu ngon, gái đẹp… trở thành loại sâu mọt ẩn mình vô cùng nguy hiểm. Trong suốt hành trình đấu tranh diệt trừ tội ác, “Mật Danh Đ9” còn khắc họa rất nhiều những câu chuyện, những số phận, những cuộc đời, những toan tính, những mối quan hệ và những tình cảm phức tạp, giằng xé giữa toan tính, trân trọng, yêu thương, thù hận… Những tâm tư tình cảm riêng chung, của cả cảnh sát lẫn tội phạm được bộc lộ đủ các cung bậc hỷ nộ, ái ố đầy tính nhân văn, giúp bộ phim không chỉ là những vụ án khô cứng nối tiếp nhau đầy mùi máu, mà còn là những câu chuyện “rất đời”!

Sự kết hợp “hoa hậu”: Nam Em – Phan Thị Mơ – Mỹ Hạnh

Bên cạnh bịch bản phim hấp dẫn, được xây dựng từ những vụ án có thật với nhiều tình huống gây cấn, xúc động, lôi cuốn, bi thương, “Mật Danh Đ9” hứa hẹn sẽ làm cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình khi quy tụ bộ ba người đẹp nổi tiếng: Top 5 hoa hậu Việt Nam 2012 Phan Thị Mơ, Top 8 Hoa hậu trái đất Việt Nam 2016 Nam Em và hoa khôi xứ dừa Mỹ Hạnh... Chưa kể, phim còn có sự tham gia của Oanh Kiều, nàng thơ của làng phim truyền hình Việt. Đây cũng là lần đầu tiên, một bộ phim có sự tham gia của nhiều người đẹp có tố chất diễn xuất đến vậy. Mỗi người đẹp đều có một cá tính diễn xuất riêng, được “đo ni đóng giày” cho từng vai diễn trong phim.

Từng bước khẳng định tên tuổi của mình ở lĩnh vực diễn xuất, trước khi đến với “Mật Danh Đ9”, Phan Thị Mơ đã có trong tay một gia tài kha khá các phim truyền hình và mới nhất là phim điện ảnh “Vợ em em ở đâu?”. Nam Em vừa chạm ngõ nghệ thuật thứ 7 đã có ngay vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh “Lô Tô” được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Trong khi đó, Oanh Kiều lại đảm nhận các vai chính trong hai phim điện ảnh đình đám sắp ra mắt “Dạ Cổ Hoài Lang” và “Cô Ba Sài Gòn”.

Dĩ nhiên, ngoài những người đẹp được xem là gia vị hấp dẫn đặc biệt của bộ phim, “Mật Danh Đ9” không thể thiếu dàn diễn viên chuyên nghiệp từ Bắc vào Nam đầy đam mê, diễn xuất tốt sẽ làm hài lòng khán giả ở mọi độ tuổi, trong đó có những “cây đại thụ” như NSƯT Chí Trung, Ngân Quỳnh, các diễn viên trẻ tài năng như Trương Thế Vinh, Khương Thịnh, Lâm Minh Thắng, Tùng Haru,…

Lần đầu tiên, kịch bản phim được… chuyển thể ngược thành tiểu thuyết!

“Mật Danh Đ9” còn có thêm một thông tin bên lề khá thú vị, khi lần đầu tiên, tác giả - nhà văn - nhà báo Lại Văn Long làm chuyện “ngược đời”: Chuyển thể kịch bản “Mật Danh Đ9” thành tiểu thuyết cùng tên! Theo đó, tiểu thuyết “Mật Danh Đ9” dự kiến sẽ được đăng song song cùng thời gian phát sóng của bộ phim trên báo Công an TP.HCM.