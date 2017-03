Khối đá hình đầu người tại Phú Yên không phải là kèn đá cổ

Khối đá hình đầu người được phát hiện tại núi An Lĩnh Kết luận cuối cùng này được Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Phú Yên phối hợp với nhiều cơ quan chức năng nghiên cứu thẩm định và sẽ nhanh chóng có văn bản giải thích, trả lời các bên liên quan. Trước đó, ông Hồ Văn Sáu (ở thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) tìm thấy khối đá này ở xã An Lĩnh cách đây trên 10 năm rồi đem về đặt ở hiên nhà. Ngày 20-10, hai anh Nguyễn Văn Tuấn (xã An Phú, Tuy An) và Nguyễn Minh Vương (xã An Chấn) mua lại khối đá này và bàn giao cho Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Tuy An. Ban đầu, có nhiều thông tin đồn thổi cho rằng khối đá này là kèn đá cổ, có giá trị bạc tỷ… Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên, cho biết: Trong thời gian nghiên cứu, một số người quá khích tự xưng là chủ nhân của khối đá đã đến Bảo tàng Tuy An đòi tiền công tìm thấy hiện vật và có động thái đe dọa một số cán bộ của Phòng Văn hoá - Thể thao huyện Tuy An… Theo bà Hoa, Bảo tàng Phú Yên hiện đang lưu giữ hai chiếc kèn đá Tuy An phát hiện năm 1994-1995 tại xã An Hiệp và An Thọ. Chiếc nhỏ nặng 34,5 kg, chiếc lớn nặng 75 kg và đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây là nhạc khí thời cổ đại bằng đá thuộc bộ hơi duy nhất phát hiện được ở Việt Nam, có niên đại trên 2.500 năm. Theo Quốc Thắng (SGGPO)