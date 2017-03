(PL)- Tối 14-7, dạ tiệc khởi động giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2010 đã được tổ chức tại nhà hàng On The Six TP.HCM.

Cơ cấu giải thưởng năm 2010 gồm: Người mẫu xuất sắc nhất, Người mẫu phong cách nhất, Người mẫu tài năng nhất, Người mẫu ảnh trong năm, Người mẫu có hình thể đẹp nhất, Người mẫu mặc bikini đẹp nhất, Người mẫu được bình chọn qua mạng và giải thưởng Người mẫu cống hiến trong năm. Mỗi giải thưởng đều dành cho một người mẫu nam và một người mẫu nữ. Giải Người mẫu xuất sắc trị giá 100 triệu đồng/người. Các giải còn lại trị giá 20 triệu đồng/người. H.BÌNH