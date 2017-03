Khởi động Giọng hát Việt nhí

(PL)- Sau khi chương trình The Voice - Giọng hát Việt mùa đầu tiên vừa khép lại, Công ty Cát Tiên Sa cùng VTV3 đã tiếp tục mua bản quyền chương trình The Voice Kids of Holland.

Đây là phiên bản của The Voice dành cho các thí sinh nằm trong độ tuổi từ chín đến 15. Phiên bản Việt của chương trình sẽ có tên gọi Giọng hát Việt nhí. Vòng sơ tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 5 đến 28-2. Tất cả ứng viên từ chín đến 15 tuổi đam mê ca hát có thể đăng ký tham gia chương trình bằng cách truy cập trang mạng www.gionghatvietnhi.vtv.vn hoặc www.gionghatvietnhi.com.vn, điền đầy đủ các thông tin cá nhân và đăng tải bản thu âm ca khúc dự thi để ban giám khảo vòng sơ tuyển thẩm định. Các thí sinh cũng có thể đăng ký thử giọng trực tiếp với ban giám khảo tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM. Thời gian phát sóng của Giọng hát Việt nhí kéo dài gần ba tháng kể từ ngày 1-6 vào lúc 21 giờ thứ Bảy hằng tuần trên kênh VTV3 với 12 tập, bao gồm ba vòng: Giấu mặt, Đối đầu và Liveshow. Q.TRANG