Khởi quay phần 2 phim "Biệt động Sài Gòn"

100 tập phim Con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn do nhà văn Hữu Ước cố vấn; nhà văn Nguyễn Xuân Hải thực hiện kịch bản và Long Vân đạo diễn.

Phim có nội dung đan xen giữa những cuộc đấu trí của chiến sĩ hôm nay trên con đường chiến đấu với tội phạm và mối quan hệ đặc biệt của họ với chiến sĩ biệt động Sài Gòn nổi tiếng năm xưa. Nếu các chiến sĩ biệt động can trường, mưu dũng trong thời chiến thì thời bình, những người con của họ cũng gan góc và bản lĩnh không kém để góp phần giữ an ninh trật tự và sự an bình của xã hội.

Tạo hình các nhân vật trong phim.

Những khán giả yêu thích phim Biệt động Sài Gòn ngày trước có thể gặp lại một số diễn viên quen thuộc như Hai Nhất, Quang Thái, Hà Xuyên… Diễn viên Hai Nhất tâm sự, vài năm gần đây ông thường được mời đóng phim. Nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn làm phim. "Tuy vậy, kịch bản Con của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn rất cuốn hút nên tôi nhận lời mời của đạo diễn Long Vân quay lại với phần tiếp theo của bộ phim", diễn viên gạo cội cho biết.

Người đẹp Vân Anh mong chờ cơ hội nhận vai nữ chính trong phim 'Con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn".

Biết thông tin về bộ phim qua một người quen, Vân Anh, Hoa hậu thân thiện người Việt tại Mỹ, chủ động tìm gặp đạo diễn Long Vân để xin vào vai nữ chiến sĩ Minh Thư. Người đẹp này cho biết, khi còn ở Mỹ, cô nghe danh đạo diễn Long Vân qua rất nhiều bộ phim như: Hẹn gặp lại Sài Gòn, Biệt động Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn.

Sự tự tin cùng với những nỗ lực chứng tỏ bản thân của Vân Anh qua việc người đẹp lao vào tìm hiểu đời sống cán bộ, chiến sĩ công an, nghiên cứu kỹ kịch bản đã khiến đạo diễn Long Vân đồng ý cho cô thử vai nữ chính Minh Thư. Thư là cô công an xinh đẹp, giỏi võ, giỏi nghiệp vụ và là cháu ruột của ni cô Huyền Trang trong Biệt động Sài Gòn. Tuy nhiên, đạo diễn cho biết, ngoài Vân Anh, còn vài ứng cử viên khác cho vai Minh Thư. Tất cả sẽ có buổi thử quay và chiếu cho hội đồng tuyển chọn xem để đưa ra quyết định cuối cùng.

Bên cạnh Vân Anh, Con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn có sự góp mặt của 24 gương mặt diễn viên mới. Phim được khởi quay giữa tháng 4 tới.

Theo Thoại Hà (VNE)