Khởi quay phim về Đặng Thuỳ Trâm tại Mỹ

Theo dự kiến, thời gian quay tại Mỹ là 2 tuần. Ngoài bối cảnh ở bang New Jersey, nếu kinh phí cho phép, đoàn phim sẽ tới Texas để quay cuốn nhật ký thật đang được lưu giữ tại thư viện Lubock.

Tìm diễn viên đóng Fred Whitehurst

Bộ phim được mở rộng bối cảnh sang Mỹ với nhân vật Fred Whitehurst và những người thân của anh (mẹ, em trai – Robert). Là người đã nhặt được 2 cuốn nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm và gìn giữ trong suốt 35 năm, Fred Whitehurst xuất hiện trong phim với một số phận khá đầy đặn: những ký ức tuổi thơ; những nổi ám ảnh chiến tranh và nỗ lực đưa những trang nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm trở lại Việt Nam, cuộc sống hiện tại với những công việc mới...

Đóng vai Fred Whitehurst và những người thân của anh sẽ là những diễn viên chuyên nghiệp của Mỹ. Công ty Freelance Video Services tại New York - đối tác sản xuất bộ phim này, cùng với quay phim chính và trợ lý đạo diễn của đoàn làm phim ở Mỹ đảm nhiệm công việc casting. Các diễn viên được mời thử vai để thu hình gửi về Việt Nam cho đạo diễn lựa chọn. Về cơ bản, đạo diễn đã chọn được diễn viên vào các vai nhưng quyết định cuối cùng phải đợi đến khi đoàn sang Mỹ, cận cảnh “người thật, việc thật”.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nói: “ Bất cứ đạo diễn nào cũng muốn tìm được diễn viên hợp vai và là những gương mặt sáng giá. Tuy nhiên, nếu để mời một diễn viên nổi tiếng của Mỹ đóng vai Fred Whitehurst thì kinh phí 11 tỉ sản xuất phim chỉ đủ trả cát xê cho một mình diễn viên này. Vì thế, chọn được các diễn viên chưa nổi tiếng nhưng chuyên nghiệp, đã đóng phim, đóng kịch, diễn xuất chuẩn đã là quá tốt trong điều kiện kinh phí không dư dật”.

Còn lý do chọn Mỹ để khởi quay bộ phim là do đạo diễn muốn thu vào ống kính cảnh mùa Thu vàng êm ả thanh bình nơi đây, để tương phản với khói lửa chiến tranh khốc liệt tại Việt Nam mà nhân vật đã trải qua. Những cảnh quay tại Việt Nam sẽ được thực hiện vào đầu năm 2008, với 2 bối cảnh chính được dựng ở Hà Nội và khu căn cứ Chu Lai. Lý do chọn Chu Lai để dựng những đại cảnh chiến tranh là để tiện cho việc điều trực thăng phục vụ các cảnh quay.

Vai diễn quan trọng nhất – linh hồn của bộ phim - chị Đặng Thuỳ Trâm vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm. Rất quan tâm đến bộ phim này, gia đình chị Đặng Thùy

Trâm muốn được tham gia ý kiến trong việc chọn diễn viên. Quan điểm của mẹ chị Trâm là không chọn các cô gái “chân dài” mà nên chọn một cô gái có vóc dáng vừa phải, dung dị...nhưng gương mặt phải sáng, đôi mắt có hồn, toát lên vẻ trong sáng, nghị lực, giàu tình cảm.

Đã có khá nhiều ứng cử và gần đây người ta thấy đạo diễn Đặng Nhật Minh thường dẫn một cô gái trẻ đi thực tế - diễn viên Thu Thuỷ, từng đóng phim Mùa ổi của đạo diễn này. Có người bảo, hiện tại Thu Thuỷ đang là ứng cử viên số 1 cho vai diễn Đặng Thuỳ Trâm. Còn vai bà mẹ chị Trâm cũng có nhiều sự lựa chọn...

Làm phim về một sự kiện quá nổi tiếng thực sự là một áp lực, tuy nhiên đạo diễn Đặng Nhật Minh có niềm tin vào độ nhạy cảm và trực giác của mình. Đã dành hết thảy tâm huyết hàng năm trời để hoàn thành kịch bản, nhưng đến thời điểm này ông vẫn tiếp tục nâng cao, chỉnh sửa. Quay thu đồng bộ, kỳ vọng về những cảnh quay ấn tượng được đạo diễn đặt vào nhà quay phim Mỹ Richard Connor (quay phim chính). Chấp nhận tốn kém mời quay phim, ngoài cái lý của đạo diễn và nhà sản xuất là với “góc nhìn riêng”, kinh nghiệm và tài năng được mài giũa ở một nền điện ảnh phát triển, Richard Connor sẽ tạo ra những cảnh quay với hiệu ứng ấn tượng. Mặt khác, bối cảnh ở Mỹ chiếm khoảng 1/3 phim, do các diễn viên Mỹ đóng nên việc chọn quay phim người Mỹ được xem là giải pháp tâm lý, để tạo nên và kết nối sự đồng điệu trong sáng tạo của các thành viên trong đoàn phim ở những cảnh quay này.

Đây là phim thuộc kế hoạch sản xuất năm 2008, nhưng vì muốn quay được cảnh mùa Thu của Mỹ nên đoàn làm phim đã quyết định khởi quay vào trung tuần tháng 10 năm nay, ngay sau khi nhận được khoản tạm ứng “cho giai đoạn chuẩn bị”.