'Không có chuyện thu hồi và cấm phát hành sách về bà Trần Lệ Xuân'

Theo Công ty Sách Phương Nam, sau khi in - phát hành lần 1 quyển sách Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng do Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Hội Nhà văn cách đây vài tháng, quyển sách này đã bị Cục Xuất bản - in và phát hành yêu cầu sửa chữa một số nội dung vào ngày 26-2.



Công ty Sách Phương Nam đã âm thầm thu hồi sách Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng và chỉnh sửa bản thảo quyển sách hoàn toàn theo yêu cầu của Cục Xuất bản - in và phát hành. Vì vậy quyển sách này đã được Cục Xuất bản - in và phát hành tiếp tục cấp giấy phép để in tái bản lần thứ nhất vào ngày 30-3-2016.

Vào ngày 31-5-2016, Công ty Sách Phương Nam nhận được Công văn số 670/STTTT-XBIPH của Sở TT&TT TP.HCM về việc kiểm tra, rà soát và dừng phát hành cuốn sách Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng. Theo bà Đỗ Hoài Nam - Giám đốc marketing Công ty Sách Phương Nam, yêu cầu của Sở TT&TT đối với quyển sách này trùng khớp với yêu cầu theo công văn của Cục Xuất bản - in và phát hành vào ngày 26-2. Tức hiện những ấn bản Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng phát hành trên thị trường đã hoàn toàn được chỉnh sửa theo yêu cầu của Sở TT&TT TP.HCM. Do đó không có việc cấm phát hành hay thu hồi những ấn bản Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng đang phát hành trên thị trường hiện nay.

Chiều 2-6, trao đổi qua điện thoại với PV về thông cáo báo chí của Công ty sách Phương Nam nói trên, ông Võ Văn Long - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM - cho biết: Sở chưa nhận được văn bản hay báo cáo nào của Công ty sách Phương Nam về việc này. Sở sẽ nắm lại thông tin từ Công ty sách Phương Nam và có ý kiến về việc này sau khi đã tìm hiểu rõ sự việc.