Không có gì để than phiền về ý thức người dân

Đó là ý kiến của ông Trần Hùng Việt, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, Trưởng ban tổ chức lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo ông Việt, mấy năm nay, TP đều tổ chức đường hoa nên công tác phối hợp giữa các ban, ngành và các công ty rất chặt chẽ. Bên cạnh đó, “mình làm mình dốc hết cái tâm vô từng tiểu cảnh, chăm chút cho nó từng chút một. Mà suốt sáu ngày, đường hoa không có một người nào giẫm đạp, điều đó là ngoài sự mong đợi. Các cháu nhỏ, thanh thiếu niên đều đi xem rất vui vẻ, không xô lấn và không xả rác. Đến 10 giờ đêm mùng 3 Tết khi xong lễ, đường hoa vẫn nguyên vẹn. Thậm chí ngày bắn pháo hoa là ngày tập trung hàng trăm ngàn người ở khu trung tâm nhưng không hề xảy ra sự cố nào. Đây là thành công nhất của lễ hội” - ông Việt nói.

Theo ông Việt, năm nay lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ dành hai xe điện phục vụ người già và người khuyết tật tham quan. Năm đầu tiên tổ chức nhưng ban tổ chức nhận thấy rất nhiều người dân có nhu cầu này.

“Từ 10 giờ đêm mùng 3 Tết, chúng tôi bắt đầu dọn rửa đường hoa và đến 5 giờ sáng nay (sáng mùng 4 Tết - PV) trả lại mặt đường như cũ. Sáu ngày lễ và 10 ngày thi công, suốt thời gian đó các thành viên của ban tổ chức không được nghỉ Tết nhưng ai nấy đều vui. “Sang mùng 4 Tết, nhiều người còn luyến tiếc nhưng đã bắt đầu những ngày làm việc mới nên chúng tôi cũng phải kết thúc đường hoa. Sáng nay, tôi ra đường hoa gặp mấy cháu làm vệ sinh nói năm nào có đường hoa tụi cháu làm việc cực lắm nhưng mà vui” - ông Việt vui vẻ cho biết.

Ông Phạm Hoài Dũng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Công viên Cây xanh, thành viên ban tổ chức Hội hoa xuân Tao Đàn, cho biết trong ba ngày Tết, Hội hoa xuân Tao Đàn đã đón hơn nửa triệu lượt khách tham quan. Công tác giữ vững an ninh trật tự cho hội hoa xuân của TP.HCM năm nay rất tốt, giảm tối thiểu các trường hợp giật giọc, móc túi của khách tham quan. Riêng hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn chưa xảy ra vụ nào (tính đến mùng 4 Tết). Ông Dũng cho biết có rất nhiều lực lượng được huy động để bảo đảm an ninh như công an phường, quận, TP...