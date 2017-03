Không có hiện tượng “cháy” tour

Vì vậy, theo các công ty du lịch, khách nghỉ dịp này chủ yếu là gia đình, nhóm bạn trẻ hoặc các cặp tình nhân; số lượng khách từ các công ty, doanh nghiệp không nhiều. Dịp lễ Quốc khánh năm nay, du lịch “bụi” là phương án được nhiều nhóm bạn trẻ TP.HCM lựa chọn. Dẫn đầu danh sách là các địa điểm gần TP.HCM như Vũng Tàu, thác Giang Điền, Vườn Xoài, Cần Giờ…

Trong dịp này, các hãng du lịch lữ hành lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt mở các tour mới như tour tâm linh, tập yoga, ngồi thiền, ăn chay ở trong các chùa để giúp du khách nghỉ dưỡng; tour giáo dục giới tính dành cho học sinh, sinh viên; thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm, nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Biểu diễn lân sư rồng chào mừng Quốc khánh tại Đầm Sen. Ảnh: TRÀ GIANG

Không du lịch xa, người dân có thể xem trực tiếp hoặc trên tivi các chương trình ca múa nhạc hoành tráng trong dịp này. Tại Hà Nội, Tự hào hai tiếng Việt Nam là chương trình nghệ thuật diễn ra tại Sân khấu đền Bà Kiệu tối 2-9 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20 giờ với các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát tuồng Việt Nam… cùng ca sĩ Mỹ Linh, Trọng Tấn, Hồ Quỳnh Hương, ban nhạc Bức Tường... Tại TP.HCM, đêm nhạc đặc biệt mừng Quốc khánh do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 2 và 4-9 tại Công viên 23-9. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật: NSƯT Tạ Minh Tâm, Đan Trường, Thanh Thúy, Vân Khánh, Kasim Hoàng Vũ, Anh Bằng, Nguyễn Phi Hùng, Đoan Trang, Trọng Hữu, Thanh Ngân... Ngoài ra, tối cùng ngày, tại Nhà văn hóa Thanh niên còn có chương trình Chào tương lai với sự góp mặt của Thanh Sử, Nhật Tinh Anh, nhóm Mắt Ngọc…

Tối nay (2-9), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại bốn địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Tự Trọng bên Hồ Tây, Công viên Thống Nhất và hồ Văn Quán. Trong khi đó, tại TP.HCM, người dân cũng được xem các màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại năm điểm tầm cao, gồm: Khu vực Thủ Thiêm, quận 2; phường Tân Phú, quận 7; ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn); thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh); Ðền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và hai điểm tầm thấp, gồm: Công viên văn hóa Ðầm Sen (quận 11) và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9).

Dịp này, Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình giải trí riêng với tên gọi Ðầm Sen tưng bừng ngày hội non sông từ ngày 2 đến 5-9. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có hai show diễn dành cho các em thiếu nhi, gồm: Sô diễn nghệ thuật xiếc Ngày hội muông thú và Những người bạn tinh nghịch do Ðoàn xiếc TP.HCM thực hiện, kịch thiếu nhi Sơn Tinh - Thủy Tinh và kịch rối Người đẹp và quái vật do Sân khấu IDÉCAF thực hiện.

Cũng từ ngày 2 đến 5-9, Công viên nước Đầm Sen tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, trong đó có vòng chung kết cuộc thi xếp hạng liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con lần thứ 15.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên có nhiều chương trình ca múa nhạc tổng hợp tại sân khấu Hùng Vương và Hoàng Ðế; sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh tại hồ Long Quy ẩn thủy, xiếc cá heo và sư tử biển...

NHÓM PV