Không còn Jack ngày xưa mà là Leonardo DiCaprio

Giờ đây giới phê bình khó có thể nói được cho chính xác: nhờ có Scorsese mà Leo vươn lên đẳng cấp diễn xuất như ngày hôm nay hay diễn xuất của Leo là không thể thay thế trong những tác phẩm của Scorsese.

Trong bài viết của Joel Stein trên tờ Time cách đây một năm, nhà phê bình điện ảnh này tâm sự: “Tôi đã quyết định làm một việc khá cầu kỳ. Đó là xem lại những vai diễn của Leo từ bộ phim năm 1996 Romeo & Juliet cho tới Revolutionary road của năm 2008. Cuối cùng, cảm giác của tôi là… lạnh người! Thậm chí, tôi đã ít nhiều sợ hãi”.

Những năm cuối thập niên 1990, Leo được xếp vào danh sách những diễn viên tuổi teen ăn khách. Thậm chí đôi khi anh bị đánh đồng với trào lưu văn hoá pop mang nặng tính hình thức của những boysband, tạp chí Bravo và trào lưu sản phẩm ăn theo. Một Romeo hiện đại điển hình cho giới trẻ sống trong điều kiện đủ đầy về vật chất. Một Jack lãng tử mà say đắm với mối tình huyền thoại với nàng Rose. Chỉ với hai vai diễn đó đủ để Leo trở thành một hiện tượng và một thần tượng.

Nhưng sau đó là một loạt những vai diễn thất bại với những kịch bản kém cỏi. Giới truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi: “Ai đang giết Leo?” còn các fan nữ, những người phát điên phát cuồng mỗi khi anh xuất hiện bắt đầu thở dài mỗi khi bước qua tấm poster mang hình thần tượng của mình.

Các nhà phê bình cũng như các đồng nghiệp đàn anh đàn chị lo lắng một kịch bản quen thuộc mà Hollywood vẫn thường dành cho những tài năng trẻ có thể lặp lại với Leo. Anh có phải một Macaulay Culkin tiếp theo?

Leonardo DiCaprio trong Shutter island

Nhưng chìa khoá để Leo thoát khỏi bi kịch lụi tàn và mở ra cánh cửa bước vào thánh đường của những diễn viên tài năng chính là những vai diễn khó. “Nói thật là có lúc tôi đã nản. Nhập tâm quá mức vào vai diễn khiến tôi stress và thậm chí có những phản ứng tiêu cực với đoàn làm phim…” Leo kể lại trên NBC sau khi The Aviator tạo dấu ấn lớn năm 2004.

Nói không ngoa rằng bước vào thiên niên kỷ mới, những vai diễn của Leo đều nặng ký và phức tạp. Các nhân vật như Frank trong Catch me if you can (2000), Amsterdam Vallon trong Gangs of New York (2002), Howard Hughes trong The Aviator (2004) hay William trong The Departed (2006) đều không dễ phân định tốt xấu, không đứng về một phía nào trong tư duy thông thường của người xem và tất nhiên chúng là những vai diễn không dễ thể hiện.

Joel Stein đã đúng khi cho rằng “đôi mắt là vũ khí của Leo, anh ấy đã làm chủ được nó, khoá hay đóng nó bất cứ lúc nào mình muốn trong một bộ phim hay trong những bộ phim khác nhau. Điều đó khiến chúng ta bị mê hoặc! Sự mê hoặc khuất phục và đầy bí hiểm”.

Người ta vẫn không quên những lời đầy khiêm nhường mà Leo dành cho đạo diễn Martin Scorsese trên thảm đỏ Oscar năm 2006. Dù càng ngày người ta càng cho rằng Leo luôn là lựa chọn số một của Martin cho những tác phẩm điện ảnh bom tấn.

Nhưng bản thân mình, anh coi ông như một người thầy, một người khai sáng. “Khi bắt đầu cảm thấy hướng đi của mình tôi đã may mắn gặp được ông. Martin đã viết những kịch bản, xây dựng những nhân vật dành cho tôi nhưng cũng là thử thách tôi. Nếu không có ông, tôi không dám chắc mình có thể khai phá chính năng lực diễn xuất của bản thân như ngày hôm nay”.

Vai cảnh sát trưởng Teddy Daniels trong Shutter island tiếp tục là một vai diễn khó. Những diễn biến tâm lý phức tạp trong một hoàn cảnh đầy căng thẳng và bí hiểm khiến vị cảnh sát trưởng này trở nên không thể làm chủ được chính mình. “Tôi thực sự lo sợ nếu một ngày mình bắt đầu dính vào các chất kích thích và rượu. Bởi sau những vai diễn như thế này, tôi mới hiểu tại sao rất nhiều đồng nghiệp của mình trở thành nô lệ của thuốc giảm đau và chất kích thích,” Leo bộc bạch.

Dự kiến trong năm nay, bộ phim Inception sẽ là tác phẩm thứ hai mà Leonardo DiCaprio đóng vai chính. Một mẫu nhân vật mới và một đạo diễn anh chưa từng cộng tác. Nhưng giờ đây mỗi bộ phim có Leo đã đủ để mọi phòng chiếu phải mong đợi.

Theo Dung P. (SGTT)

Bộ phim Shutter island dự kiến sẽ công chiếu ở Việt Nam từ cuối tháng 2.2010, song đã dời lại ngày công chiếu vào cuối tháng 3.