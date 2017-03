Khu du lịch Thới Sơn (Tiền Giang): Ba diễn viên bị ép thoát y

Có dấu hiệu làm nhục Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Từ Hồng Phúc - Trưởng Công an xã Thới Sơn xác nhận: “Việc bà Gấm buộc ba nữ diễn viên cởi đồ khám xét là có thật. Công an xã đang xác minh để báo cáo Công an TP Mỹ Tho thụ lý điều tra theo thẩm quyền”. Theo một điều tra viên Công an tỉnh Tiền Giang, buộc khỏa thân để khám xét trước mặt nhiều người khác là hành vi làm nhục người khác. Luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) phân tích: “Dù bà Gấm yêu cầu cả ba cô vào phòng để cởi quần áo, tuy không xảy ra tại nơi công cộng nhưng tại đây có nhiều người chứng kiến, trong đó có cả trẻ em là hành vi làm nhục người khác. Các yếu tố này đã đủ căn cứ để xử lý hình sự”.