Khủng hoảng kinh tế, nhiều người mẫu phải “ra đường”?

Không những thế mức thù lao trả cho các người mẫu bị giảm xuống còn một nửa. Nhiều gương mặt mới trên sàn catwalk lo lắng sẽ không thể trụ nổi trong nghề này.

Do lượng khách mua sắm ngày càng bị teo lại trong tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng và mối lo suy thoái còn kéo dài, nên hiện nay nhiều cửa hàng bán lẻ trên thế giới đã phải cắt giảm kinh phí marketing. Ngay cả các tập đoàn đồ xa xỉ lớn cũng đang phải đương đầu với những khó khăn do suy thoái kinh tế gây ra. Đầu năm nay, hãng Thụy Sĩ Richemont – nổi tiếng với bút viết Montblanc và đồng hồ Cartier – thông báo rằng lượng hàng hóa bán ra của họ giảm chỉ còn 3/4 so với năm ngoái, trong khi ấy họ chưa hề thấy có dấu hiệu phục hồi. Các nhà xuất bản tạp chí - vốn là một nguồn tạo công ăn việc làm lớn cho giới người mẫu ảnh, từ Conde Nast (hiện đang sở hữu tạp chí Vogue) cho tới tập đoàn Time, cũng đang lao đao do doanh thu qua quảng cáo ngày càng sa sút, trong khi số lượng phát hành báo giảm rõ rệt.

Giới người mẫu và các đại lý đang trong tình trạng hết sức bức thiết. Tại các màn trình diễn thời trang hồi tháng 1 ở Paris (Pháp) và Milan (Italia) – cơ hội quảng cáo lớn cho các thương hiệu – người ta thấy các nhà thiết kế thuê người mẫu giới thiệu các sản phẩm của mình ít hơn hẳn so với năm ngoái. Phòng Quản lý Người mẫu Premier ở London (Anh), nơi đang đại diện cho siêu mẫu Đức Claudia Schiffer, cho biết những khách hàng thường được trả mức cát-xê 3.000 bảng/ngày thì giờ đây mức cao nhất mà họ nhận được là 1.500/ngày. Các siêu mẫu đã vậy thì các gương mặt người mẫu trẻ còn khó khăn hơn gấp bội.

“Ở đâu cũng chỉ còn một nửa giá, từ Milan tới New York”, Anna Chyzh, người mẫu 23 tuổi đến từ Kiev (Ukraina) buồn rầu nói. Giống như nhiều người mẫu khác đến từ Ukraina, Nga và vùng Balkan, Anna thường phải gửi tiền về nhà để giúp gia đình. Thế nên, cho dù mức cát-xê thấp nhưng cô vẫn không dám từ chối bất cứ một hợp đồng nào.

Nhằm đối diện với tình trạng khủng hoảng này, các hãng thời trang đang điều chỉnh sự hòa trộn mang cái gọi là “những người mẫu thương mại” – tức là những người chỉ kiếm được những hợp đồng tầm tầm như chụp ảnh catalogue – với “những người mẫu hình tượng” – các gương mặt xuất hiện trên sàn catwalk và bìa tạp chí. “Người ta cần phải duy trì cả hai để tồn tại trong thời kỳ suy thoái này”, Aidan Jean-Marie, phụ trách Phòng Quản lý Người mẫu Premier ở London, cho biết.

Bà Karen Diamond, giám đốc hãng Models 1, nơi đại điện cho siêu mẫu Agyness Deyn, tiên đoán cuối năm nay khủng hoảng sẽ còn tác động mạnh vào ngành thời trang.“Khách hàng thích được nhìn ngắm các người mẫu đã thành danh hơn là những gương mặt trẻ. Đây quả là điều hết sức khó khăn đối với các người mẫu mới”.

Kể từ khi Internet bùng nổ, nghề người mẫu đã trở thành một trong những công việc cạnh tranh và mang tính toàn cầu hóa nhất trên các thị trường. Trong thời buổi hiện nay, một cô gái tuổi vị thành niên ở một ngôi làng nhỏ bé thuộc Đông Âu có thể gửi ảnh của mình qua email cho một hãng dại diện nhằm mong tìm được danh tiếng nhanh chóng. Nhưng nói chung, chỉ một số ít người may mắn được các hãng “để mắt” tới, song để đi tới thành công thì họ còn phải kinh qua một chặng đường dài không ít chông gai. Bà Diamond cho biết, một nửa người mẫu mà hãng của bà đang thuê sẽ không ký tiếp hợp đồng bởi thân hình tuổi vị thành niên của họ đã bị nở ra nhiều hoặc nhiều người đã quyết định chú tâm tới học hành.

Không kể các siêu mẫu như Kate Moss và Naomi Campbell, thì hiện nay một người mẫu kiếm được ở mức đỉnh là 500.000 USD/năm. Nhưng số đó cũng không nhiều và nhiều người mẫu trẻ tỏ ra lo lắng: “Tất cả chúng tôi đều đến với công việc này vì tiền, nhưng nếu không đạt được mục tiêu đó trong tình trạng hiện nay thì tôi sẽ trở về và tập trung học hành”, Georgina Stojiljkovic, cô gái 19 tuổi đến từ Serbia bộc bạch. Stojiljkovic đã bảo lưu kết quả học của mình 1 năm để dành toàn bộ thời gian cho nghề người mẫu nhằm kiếm tiền giúp gia đình. Còn Anna Chyzh hy vọng nếu chuông điện thoại của mình ngừng reo thì các bạn bè trong ngành thời trang sẽ giúp cô tìm kiếm công việc khác, nhưng hy vọng đó cũng thật mong manh.