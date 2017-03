Kịch gia Lê Quý Hiền: Tôi đặt hàng cho chính tôi

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền.

- Lâu nay, nhiều tác giả phàn nàn về sự đầu tư ít ỏi khiến họ không mấy hứng thú trong sáng tác. Anh có mang tâm trạng như vậy không?

+ Đã là tác giả thì kể cả được đầu tư hay không đầu tư chúng tôi vẫn viết. Việc viết kịch bản nó như cái nghiệp, nó là sự thôi thúc những điều mình trăn trở phải được diễn tả bằng con chữ. Thế nhưng khi được sự quan tâm, khích lệ của các cấp quản lý, đương nhiên các tác giả sẽ hứng khởi hơn. Tuy nhiên, sự đầu tư dàn trải, cào bằng khiến không ít người tìm mọi cách… đánh trống ghi tên. Tôi nghĩ làm gì cũng cần sự động viên, khuyến khích để kích thích sự sáng tạo.

- Nghe nói trong nhiệm kỳ mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, khâu sáng tác đã có nhiều thay đổi?

+ Tôi cũng rất vui khi vừa nhận được những thông tin mà ở đó có nhiều sự đổi mới trong việc đầu tư sáng tác: Mỗi năm Hội sẽ mở nhiều trại sáng tác hơn; mỗi trại có chủ đề riêng; sau mỗi trại sẽ trao giải cho những kịch bản chất lượng; các tác giả - kể cả chưa là hội viên cũng được dự thi kịch bản. Nhưng có lẽ bước đột phá nhất là từ nay mỗi tác giả có thể gửi nhiều kịch bản dự thi. Đây là cuộc thi tác phẩm chứ không phải thi tác giả. Có như thế mới động viên tác giả hào hứng sáng tác. Hy vọng sân khấu sẽ khởi sắc từ sự đột phá này.

- 7 năm nay, trong giải thưởng thường niên của Hội, không hề có giải thưởng kịch bản loại A. Là tác giả, anh nghĩ sao về điều này?

+ Tôi không được đọc tất cả các kịch bản nên không thể nói gì, nhưng 7 năm mà không trao được 1 kịch bản nào giải A là chuyện không bình thường. Đây là giải thưởng hàng năm của Hội nên có thể những kịch bản khá, loại B "cộng" chẳng hạn thì trao giải A.

Nhưng có một nghịch lý là 7 năm không có kịch bản giải A, trong khi vở diễn lại có hàng chục vở giải A. Không bình thường khi người ta vẫn nói "có bột mới gột nên hồ" và suốt một thời gian dài, liệu có thể có những bát cơm loại A làm từ gạo loại B, C, D hay bít tết loại A làm từ thịt bò loại B, C, D không? Nhớ lại ngày trước, mỗi khi có vở diễn đoạt Huy chương Vàng thì bao giờ cũng có kịch bản giải A; đạo diễn, diễn viên giả A. Nó phải là sự đồng bộ.

- Nhưng thực tế làm vở hiện nay, đạo diễn là người góp công không ít vào việc chỉnh sửa kịch bản. Có thể vì thế mà vở diễn hay hơn?

+ Tôi từng trả lời phỏng vấn trên nhiều báo rằng không có đạo diễn và diễn viên thì kịch bản chỉ là tập giấy trong ngăn kéo. Đành rằng đạo diễn là những người biến kịch bản thành vở diễn, tuy nhiên, tác giả viết kịch phải tôn trọng cuộc sống để làm ra tác phẩm chứ không bắt cuộc sống phải theo suy nghĩ của mình, theo cái tạng của mình. Đầu bếp đạo diễn sẽ làm miếng gân bò bạc nhạc của anh nông dân tác giả đem đến thành món sốt vang tuyệt vời chứ không thể làm món bít tết theo sở trường của mình rồi đổ tại thịt! Cứ thử hình dung nếu chị đem miếng thăn bò cho đầu bếp mà họ lại định nấu sáo măng thì sẽ ra sao?

- Nghĩa là mỗi kịch bản như một chiếc khóa và đạo diễn phải có lắm chìa để mở nhiều chiếc khóa khác nhau?

+ Chừng nào đạo diễn còn sử dụng kịch bản như là một phương tiện để phục vụ ý đồ có sẵn trong đầu mình, coi kịch bản chỉ là "cái cầu bắc qua lạch nước" để đến với đoàn thì sân khấu không khá lên được.



Cảnh trong vở "Những linh hồn thức"của Lê Quý Hiền.

- Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến sân khấu không có vở diễn hay?

+ Nhiều cô gái ngoài đời mặt mũi có nhiều nét đẹp nhưng không hẳn hấp dẫn, trong khi có cô nhan sắc cũng… vừa vừa nhưng khối anh chết. Thì ra ăn nhau ở sự hài hòa !

- Năm 2009, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn phát động cuộc thi sáng tác với 2 chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong khi anh có kịch bản viết về Bác Hồ, sao anh không gửi dự thi?

+ Tôi không những viết 1 vở mà định viết đến 3 vở về Bác Hồ. Kịch bản "Cờ chuẩn Điện Biên" viết về Bác với những quyết định liên quan tới tướng Giáp ở chiến dịch Điện Biên Phủ. "Bác không phải là vua" viết về đời thường của Bác. "Lời dặn trước lúc đi xa" viết về giai đoạn Bác Hồ viết Di chúc (1965 - 1969)… Tôi biết giá trị giải thưởng của cuộc thi khá cao, nhưng tôi viết không vì giải thưởng. Trong lòng tôi rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Viết về hai nhân vật thần tượng của mình là để trả nợ trái tim mình. Tôi đặt hàng cho chính tôi, cố gắng chứng minh rằng tác phẩm viết về Bác Hồ, về cách mạng không phải là tác phẩm "cúng cụ", mà là tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Và nghệ thuật đích thực thì không có tác phẩm "nhân dịp" và "chào mừng".

- Có một điều nhiều người thắc mắc là cuộc thi nhằm 2 chủ đề chính, nhưng các kịch bản được giải lại chỉ toàn những vở lịch sử. Phải chăng các tác giả chọn thể tài này cho hợp với sở trường của mình hơn?

+ Ai thì không biết, nhưng với tôi thì khi viết về Bác Hồ, tôi phải đọc hàng nghìn trang sách viết về Bác, thậm chí vào Bảo tàng tìm tư liệu đã đành, còn phải vào thư viện không chỉ để đọc những tư liệu về Bác mà đọc báo, tạp chí để tìm không khí xã hội trong thời kỳ mà bối cảnh của kịch bản xảy ra…

- Còn mảng viết về 1000 năm Thăng Long cũng chưa đầy đủ. Nhìn vào các kịch bản được giải, toàn thấy chuyện của ông hoàng, bà chúa thời phong kiến?

+ Tôi rất "thèm" có những vở viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ, về trận Điện Biên Phủ trên không, về những người ở giàn DK1 trơ trọi giữa biển khơi. Rồi chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo xa xôi, có tiếng đánh vần của trẻ thơ vang lên giữa bốn bề sóng gió… Theo tôi, 1000 năm Thăng Long là 1000 năm gìn giữ độc lập chủ quyền của cả dân tộc ta cho đến tận hôm nay chứ không phải chỉ là chuyện "sinh nhật" Hà Nội. Ấy thế mà ít có vở nào viết về những điều đó.

- Thế tại sao anh không viết?

+ Có chứ! Ngoài những vở tôi viết về Bác Hồ, tôi đã viết "Ngàn năm Đại Việt" nói về biển đảo nước mình. Mình thì tâm huyết, đến tận UBND huyện đảo Hoàng Sa rồi tìm đến cả Bộ Tư lệnh Hải quân để làm ra kịch bản, nhưng để kịch bản được lên sàn diễn lại... không phải chuyện của mình!

- Xin lỗi anh trước nhé, anh là người được nhiều giải thưởng, nhưng có một thực tế là các kịch bản được trao giải của Hội nói chung ít thấy các đoàn chọn dàn dựng?

+ Có nhiều lý do khách quan lắm: Có thể đoàn đông nên họ thích kịch bản nhiều vai diễn, mà kịch bản được giải ấy lại ít nhân vật. Có khi tác giả say sưa đọc kịch bản trước hội đồng nghệ thuật thì ông trưởng đoàn chỉ nghĩ liệu có vai cho mình và người thân của mình? Bà phó đoàn nhẩm trong đầu kịch bản này nếu dựng thì kinh phí là bao nhiêu? Lại còn tùy vào khả năng tiếp thị của tác giả với đoàn. Hoặc đoàn thích kịch bản, Sở duyệt kịch bản rồi nhưng ông đạo diễn không thích thì cũng đành chịu. Và rất nhiều lý do khác để kịch bản bị loại. Ngay như bản thân tôi, có đoàn nhận dàn dựng, đưa tiền tạm ứng rồi, 3-4 lần xuống tỉnh rồi, nhưng đạo diễn không nhận làm, nên cũng đành ngậm ngùi vì đoàn mời đạo diễn đó là để trả nợ một ơn huệ nào đấy.

Đó là thực tế sân khấu hiện nay, tuy không phải tất cả là như vậy.

- Nghe anh trải lòng như vậy thì thấy buồn cho người cầm bút quá. Vậy làm thế nào để có một vở diễn hay, theo anh?

+ Thế nào là vở diễn hay còn phải bàn, nhưng điều chả phải bàn mà ai cũng biết là các thành phần sân khấu phải vì sân khấu chứ không vì lợi ích cá nhân. Chỉ có như thế mới có tiếng nói chung, làm nên sự thống nhất của tác phẩm. Và tôi cũng chỉ mong như thế!

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này



Theo Tố Lan (Văn nghệ Công an)