Kịch tiếng Anh đến với sinh viên

Trước đây, công chúng từng biết đến hai vở kịch do những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM thực hiện là Annie Get Your Gun và A Christmas Carol. Hai vở diễn đó từng rất thành công với cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM nhưng chưa gây được tiếng vang lớn với công chúng người Việt.

Tối nay (20-10), buổi diễn đầu tiên của The Importance of Being Earnest (tạm dịch: Tầm quan trọng của sự nghiêm túc, tác giả: Nhà văn, nhà viết kịch Ireland Oscar Wilde), vở kịch từng rất thành công ở Anh và nhiều nước khác, sẽ đến với công chúng TP.HCM. Vở kịch này cũng do một nhóm người nước ngoài (Nicaragua, Canada, Lebanon, Úc, Mỹ, Áo…) hiện làm việc tại ở TP.HCM thực hiện - nhóm Dragonfly Theater.

Tại một buổi tập đầu tháng 10, trò chuyện cùng nhóm, tôi được biết tất cả thành viên Dragonfly Theater thực hiện vở kịch nhằm thỏa đam mê kịch nghệ của mỗi người đồng thời để tạo sân chơi kịch chính thống cho cộng đồng người nước ngoài tại TP.HCM. Nhưng trên hết khi thực hiện vở kịch, cả êkíp vẫn hướng đến công chúng Việt với nhiều cố gắng. Một trong những nỗ lực đó là toàn bộ vở kịch sẽ được diễn bằng tiếng Anh, có chạy phụ đề tiếng Việt. Ngôn từ tiếng Anh trong vở khá đơn giản, giúp người xem có trình độ tiếng Anh vừa phải vẫn có thể theo dõi. Đặc biệt, sau hai suất diễn dành cho học sinh, sinh viên vào 18 giờ ngày 20 và 27-10 còn có phần giao lưu với khán giả.

Lan Phương, một trong hai diễn viên người Việt có mặt trong vở, chia sẻ khó khăn nhất với diễn viên lẫn khán giả ở những vở kịch nước ngoài vẫn là ngôn ngữ. “Bản thân tôi cũng mất khá nhiều thời gian để hiểu được toàn bộ câu chuyện kịch bởi đó không đơn thuần chỉ là ngôn ngữ. Muốn thể hiện tốt vai diễn của mình, tôi bắt buộc phải hiểu được giai đoạn lịch sử, văn hóa bối cảnh câu chuyện xảy ra. Có lẽ sự hào hứng, nhiệt tình của từng thành viên đã truyền sang tôi nên dần dần tôi cũng vượt qua được những khó khăn trên…” - cô nói.

Anh Jaime Zúñiga, người Nicaragua, đạo diễn vở kịch, làm việc ở ngành xuất nhập khẩu. Trước khi đến Việt Nam, Jaime đã có 10 năm kinh nghiệm ở vai trò diễn viên và đạo diễn sản xuất. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh đóng vai trò đạo diễn sâu khấu. Anh thực hiện vở kịch với mong muốn “đóng góp những kinh nghiệm của tôi về sâu khấu với các bạn Việt Nam để có thể sản xuất ra những vở diễn trình độ chuyên nghiệp với giá vé vừa phải cho tất cả mọi người đều có cơ hội thưởng thức”.

Ngoài hai buổi diễn cho sinh viên, học sinh, The Importance of Being Earnest còn đến với công chúng vào 20 giờ ngày 21 và 28-10; 16 giờ ngày 22 và 29-10 tại Nhà hát Thế Giới Trẻ (Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh, 125 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM).

