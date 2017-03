Kiểm soát cảnh "nóng" phim truyền hình bằng cách nào?

- Trước hết, cần có những dẫn chứng cụ thể để biết mức độ cảnh nóng và lời lẽ không phù hợp ấy như thế nào, vì đối tượng khán giả truyền hình hiện nay khá đa dạng nên sẽ có nhiều mức độ đánh giá, cảm nhận khác nhau. Tuy nhiên dù thế nào, các chương trình truyền hình nói chung và phim truyền hình nói riêng vẫn phải đáp ứng tiêu chí về thẩm mỹ và có những giá trị định hướng nội dung nhất định. Bây giờ nhiều kênh truyền hình, nhiều chương trình khác nhau phát sóng liên tục nên người sản xuất buộc phải quan tâm đến yếu tố cạnh tranh để thu hút khán giả. Do vậy, việc “vượt rào” bằng cách này, cách khác để gây sự chú ý, thu hút khán giả là điều mà nhiều nhà sản xuất đang phải quan tâm, tính toán và từ đó cũng có những biểu hiện như nhận xét trên. Tôi cho rằng việc kiểm soát, nghiệm thu của các đơn vị truyền hình (hội đồng nghiệm thu) rất quan trọng và tạo nên uy tín của đơn vị sản xuất. Nếu cứ chạy theo việc thu hút khán giả bằng mọi cách sẽ gây phản cảm cho khán giả. Cần xác định rõ chương trình truyền hình của chúng ta hiện nay dành cho số đông, nhiều đối tượng cùng xem nên phải có ranh giới của việc thực hiện các cảnh phim nhạy cảm và lời thoại...

Cảnh trong Kiều nữ và đại gia

* Việc phân loại phim chiếu trên truyền hình được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam hiện nay đã xuất hiện những bộ phim bước đầu khu biệt đối tượng khán giả như phim tuổi teen, phim cho phụ nữ… Theo anh, chúng ta có nên và có thể phân loại phim truyền hình, giống như việc phân loại phim chiếu rạp?

Để quảng bá cho bộ phim Gió nghịch mùa, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ sẵn sàng khoe thân trong bộ ảnh mới nhất. Cô gần như không mặc gì ngoài một chiếc khăn quấn mỏng manh. Cũng Lý Nhã Kỳ, cùng Thùy Lâm và Ngọc Lan, ba kiều nữ trong Kiều nữ và đại gia cũng có màn “khoe mâm xôi” liên tục khi ống kính máy quay như đôi mắt khiếm nhã của kẻ si tình cứ cố ý săm soi vào ngực, đùi và những chi tiết gợi cảm trên thân thể. Điều đáng nói, không chỉ một lần mà hầu như trong suốt bộ phim dài tập này. Còn hai diễn viên Minh Trí và Đài Trang đã phải cởi đồ gần 10 tiếng đồng hồ, trong thời tiết giá lạnh của Đà Lạt, để quay một cảnh quay ân ái giữa hai nhân vật trong bộ phim truyền hình Sóng gió thương trường của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Đạo diễn đã yêu cầu hai diễn viên… cởi hết đồ, và quay cảnh ân ái giữa họ trong nhiều góc quay khác nhau, đến mức tới cảnh cuối, nữ diễn viên Đài Trang mặt tái đi và răng va lập cập vì lạnh



(An ninh thế giới)

TS Khuất Thu Hồng (Viện nghiên cứu và phát triển xã hội):

Cần phân loại và sắp xếp giờ chiếu phim cho hợp lý

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn:

Bí mật Eva đã cắt nhiều cảnh nhạy cảm

- Truyền hình ở Việt Nam vẫn là phổ cập đại chúng nên khó có thể phân cấp rõ ràng từng đối tượng khán giả. Bạn nói là nên phân loại phim, nếu làm được thế thì tốt nhưng không khả thi vì không thể bắt khán giả tự nguyện phân loại. Truyền hình thế giới hầu hết đều phát triển theo mô hình truyền hình trả tiền, khán giả trả phí để xem các kênh, các chương trình mà mình quan tâm và từ đó chủ động quyết định chương trình nào phù hợp với mình mới xem và trả tiền. Còn chúng ta hiện nay đang thực hiện phổ cập truyền hình miễn phí, khán giả các vùng miền, các đối tượng đa dạng đều xem chung nên phải chấp nhận các ý kiến khác nhau khi đánh giả một chương trình hay một bộ phim truyền hình. Do vậy chỉ có một giải pháp là khi các chương trình truyền hình phát sóng đều phải được số đông chấp nhận và xem được. Nói chung là khó để thông báo rằng: phim này chỉ dành cho đối tương X, Y... Và một giải pháp khác là sắp xếp khung giờ chương trình theo thời gian đối tượng khán giả đông nhất, phù hợp nhất.Chắc chắn mỗi bộ phim đều có thông điệp nhất định truyền đạt đến khán giả. Từ góc độ một khán giả, tôi thấy những vấn đề liên quan tới văn hóa, đạo đức trên phim Việt hiện nay đã được kiểm soát khá kỹ. Nhưng vấn đề theo tôi là những người làm nhiệm vụ kiểm soát này là ai và liệu quan niệm của họ có được số đông trong xã hội chấp nhận hay không? Hơn nữa, việc kiểm soát này có cơ sở hay không, nhất là căn cứ theo nhu cầu khác nhau của những nhóm xã hội khác nhau. Mặt khác, tôi nghĩ trách nhiệm của nhà đài và cơ quan quản lý còn là đánh giá hiệu quả của những bộ phim phát sóng bằng những điều tra xã hội học cụ thể, để từ đó họ có thể xây dựng chiến lược cho cả hệ thống sản xuất phim… Thực tế, trước đây, ta chỉ có một, hai kênh truyền hình. Nay xuất hiện nhiều sản phẩm truyền hình, phục vụ các nhu cầu đa dạng hơn nhiều của khán giả. Với những bộ phim có cảnh nóng, bạo lực…, không có nghĩa ta phải cắt béng chúng đi mà theo tôi cần có sự phân loại và sắp xếp thời gian chiếu cho hợp lý.Khi làm bộ phim này, tôi chỉ nghĩ là làm phim truyền hình cho khán giả chứ không hề bị ám ảnh bởi chuyện phim dành cho phụ nữ hay không. Chúng tôi luôn biết rằng, phim chiếu vào giờ vàng – cái giờ mà truyền hình dành cho cả ba đối tượng khán giả gồm: trẻ con, người lớn, người già – nên phim đã tiết chế ở khá nhiều tình huống nhạy cảm so với kịch bản ban đầu. Phía Đài THVN, sau khi xem phim cũng yêu cầu cắt bớt những cảnh “giường chiếu”. Thực tế, nhiều cảnh âu yếm trên giường của nam nữ đã bị cắt bỏ. Có cảnh nhân vật Hoài Anh và người yêu ở chung một phòng trong khách sạn, Đài THVN cũng yêu cầu hai nhân vật này phải ở hai phòng khác nhau… vì sợ ảnh hưởng xấu tới các khán giả truyền hình nhỏ tuổi. Bí mật Eva khai thác những tình huống liên quan tới phụ nữ, nên nó cũng tinh tế trong cách đặt và đưa ra vấn đề chứ không trực diện như kiểu cư xử của đàn ông. Theo tôi, cũng có thể nêu lên vấn đề về sắp xếp giờ chiếu chứ nếu quá áp đặt sẽ gây ảnh hưởng tới tự do sáng tạo của nghệ sĩ.