Kiện đòi trả lại tranh

Ông Pierre Konowaloff cho biết bộ sưu tập tranh của ông cố Ivan Morozov bị chính quyền Xô viết tịch thu hồi năm 1918.

Bảo tàng New York nhận bức tranh Madame Cezanne in the Conservatory (Bà Cezanne trong nhà kính) vào năm 1960 theo di chúc để lại của nhà sưu tập Mỹ Stephen C. Clark, người thừa kế tài sản của tập đoàn máy may Singer.



Bức tranh phái ấn tượng được họa sĩ Pháp Cezanne vẽ dựa trên hình ảnh của vợ ông vào năm 1891. Nó được định giá 50 - 70 triệu USD.



Trong đơn kiện nộp lên một tòa án Mỹ đầu tuần này, Konowaloff nói bức tranh trên được ông Morozov, một thương nhân ngành dệt, mua vào năm 1911.



Vào năm 1933, ông Clark đã tìm cách mua lại bức tranh và đưa về Mỹ trong hành động mà ông Konowaloff cho là “vi phạm luật của Nga và chính sách của Mỹ” vì nó xảy ra vài tháng trước khi Mỹ công nhận nước Nga Xô viết về mặt ngoại giao.

Konowaloff nói rằng ông là người thừa kế chính thức đối với bộ sưu tập của ông Morozov, khi cha ông qua đời.



Sau cùng ông biết ông Clark đã mua bức tranh và để lại cho Bảo tàng New York. Ông đã đòi trả lại bức tranh nhưng không thành công.



Về phần mình, Bảo tàng New York cho biết họ sẽ chống lại vụ kiện của ông Konowaloff.





Theo Quyên Quân (TNO)