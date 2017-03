Kiên quyết xử lý nạn chèo kéo tại Khu du lịch Núi Sam

Ông Huỳnh Văn Đường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc, cho biết vấn đề quan tâm nhất hiện nay tại Khu du lịch Núi Sam vẫn là tình trạng bán chim phóng sinh, nhang đèn, muối gạo… chèo kéo, trấn lột khách, bói toán mê tín. Tuy nhiên, so với mùa lễ trước, tình hình đã được cải thiện đáng kể. Thời gian qua, lực lượng công an kết hợp cùng các lực lượng khác như kiểm lâm, quản lý thị trường, y tế thường xuyên kiểm tra, xử lý góp phần làm giảm đáng kể tình trạng mất trật tự tại Khu du lịch Núi Sam. “Đầu năm đến nay có gần 3,5 triệu lượt khách đến tham quan nhưng biên chế của công an thì vẫn như các nơi khác nên không thể quán xuyến, xử lý dứt điểm được tình trạng mất trật tự; người ăn xin đã được cơ quan chức năng gom vào trại xã hội...” - ông Đường nói.

V.SƠN