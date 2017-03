Kiều nữ Việt nào xinh tươi nhất với tóc ngắn?

Trà My Idol:Trong bộ phim ca nhạc Bếp hát, nữ ca sĩ Trà My Idol vào vai Bảo Ngọc, người kiểm soát khu vực sảnh của 1 nhà hàng Pháp nổi tiếng.

11 / 20

Trà My Next Top: Trà My Next Top lạ lẫm với tạo hình tomboy trong phim truyền hình Độc thân tuổi 30.