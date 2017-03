Kiều Trinh: “Ly hôn là hậu quả của cuộc tình nông cạn...”

Được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình mời vào vai gái điếm Sương trong phim Cánh đồng bất tận, lý do gì khiến chị không có duyên với vai diễn này?

- Khi một sự cố đáng tiếc xảy ra thì "hậu quả" chỉ đáng trách 49%, còn "lý do" lại đáng trách đến những 51%. Cũng như một chiếc ly bị rơi xuống đất vỡ vụn thì "hậu quả" chỉ đáng trách 49%, còn "lý do" mà chiếc ly bị vỡ là vì người cầm ly vụng về nên đã để chiếc ly bị rơi, và "lý do" đáng trách đến những 51%. Thế thì trong trường hợp này, cái mà được gọi là "không có duyên với vai diễn" chính là "hậu quả", còn "lý do" mà tôi không "nhận" vai Sương thì lại rất đơn giản, tôi thực sự có cảm tình với "bố mẹ đẻ" (tác phẩm văn học- pv) của Sương, nhưng lại không thích cách làm việc kém chuyên nghiệp và không tôn trọng diễn viên của "bố mẹ nuôi" của Sương. Hoàn toàn không phải là lý do giống như ai đó nói "diễn viên trẻ dạo này mê show, tham vai, đang đóng phim truyền hình lại nhận lời nhảy qua phim nhựa..v..v.."!?.

Diễn viên Kiều Trinh xuất thân từ một nhân viên quán bar

Trong đời người nghệ sỹ luôn mong có được vai diễn hay. Gái điếm Sương được đánh giá là một vai số phận đầy sức nặng. Chị có thấy tiếc cho mình?

- Khi tôi không có, hoặc chưa có được những gì mình thích, tôi sẽ thích những gì mình có. Bởi vậy, cảm giác tiếc hoặc hối hận rất hiếm có trong cuộc sống của tôi, mặc dù, tôi không phủ nhận nhân vật Sương của Cánh đồng bất tận là một vai diễn "đầy sóng" mà hầu hết các nữ diễn viên chúng tôi đều mong được đảm nhận. Nhưng tôi cũng tin rằng, điện ảnh Việt Nam đã và sẽ còn rất nhiều tác phẩm hay khác, và đến lúc ấy, mong sao"cái duyên với vai diễn" của tôi sẽ được trọn vẹn.

Xuất thân từ một nhân viên quán bar, từng nhận được không ít những lời đề nghị khiếm nhã, đã có những lời đề nghị lên đến 2000 USD... Xin được hỏi, liệu có phải vì những vốn sống ấy, chị được đạo diễn nhớ tới khi mời vào vai gái điếm Sương của Cánh đồng bất tận?

- Quả thật, những lời đề nghị đầy khiếm nhã ấy vẫn luôn lai vãng quanh tôi đến tận hôm nay, những suy nghĩ lệch lạc đó cũng dễ hiểu giống như là: nắng mưa là chuyện của trời, đại gia thì thích đổi đời diễn viên. (cười). Về việc chọn Kiều Trinh cho vai Sương, tôi tin rằng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình không bị tác động bởi những "vốn sống USD" của tôi. Cũng nên biết, đạo diễn Bryan Singer đã chọn diễn viên Brandon Routh vào vai siêu nhân cho phim Superman mà không chọn ảo thuật gia lừng danh David Copperfield, và ngoài đời Brandon cũng không hề biết bay.

Kiều Trinh trong phim Rừng đen (đạo diễn Vương Đức)

Sau Mùa len trâu, Kiều Trinh là cái tên được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới của điện ảnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện sau này của chị dường như chưa có sự chọn lọc. Ví dụ, vai diễn trong phim truyền hình Cô nàng bất đắc dĩ, bị đánh giá là một bước lùi của Kiều Trinh. Có phải vì không xuất thân từ nghề diễn nên Kiều Trinh chưa biết cách chọn vai, chưa biết cách tạo chỗ đứng trong nghề diễn?

- Bạn đã bao giờ đi dự đám cưới của một cô bạn rất thân, trong phần góp vui văn nghệ, cô bạn yêu cầu bạn lên hát tặng một bài hát mà cô ấy thích, và ca khúc ấy lại là một... “thách thức” với bạn? Tôi đã lên hát. Và tôi đã "hét" hết bài hát với tất cả nhiệt huyết. Với khiếu thẩm âm khiêm tốn, có thể tôi đã làm chói tai phần đông khách đến dự, nhưng tôi biết họ không giận tôi đâu, quan trọng là ngày vui của bạn tôi được trọn vẹn. Vạn sự khởi đầu nan, và tôi đã có thêm Kiều Trinh trong Bi ơi, đừng sợ , Kiều Trinh trong Kiều nữ lỡ thì...

Tuy không học về diễn xuất, không học để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chị đã có khởi đầu khá thuận lợi với nghề diễn viên bằng hàng loạt những phim nhựa Mùa len trâu, Rừng đen... Những vai nữ gai góc thường hợp với chị, có phải vì, họ giống chị?

- Rất giống !

Kiều Trinh trong phim Mùa len trâu (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh)

Nhiều người đã từng so sánh vai Bân trong Mùa len trâu với Kiều Trinh ngoài đời. Nếu Bân gửi con lại cho Kìm để đi tìm hạnh phúc mới, Kiều Trinh đã để con gái lại cho bố mẹ để đi tìm hướng đi mới cho cuộc sống của mình... Những xúc cảm có được trong vai diễn là chính những trải nghiệm ngoài đời của chị?

- Một phần là thế, mặc dù nàng Bân để con lại cho Kìm là để đi tìm "hạnh phúc mới", còn tôi gửi con lại cho ba mẹ là để đi gây dựng "tổ ấm mới" cho chính gia đình mình.

16 tuổi đã phải vật lộn với mưu sinh. Kết hôn sớm rồi sinh con, và ly hôn. Người phụ nữ đi qua bấy nhiêu biến cố khi còn quá trẻ, là do số phận truân chuyên, do cuộc đời không may mắn, hay do chính sự lựa chọn của người phụ nữ ấy, theo chị?

- “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tất nhiên, tôi không dám đổ hết những sự kém may mắn ấy vào... ông trời, bởi là con người nên “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Hậu quả dẫn đến việc ly hôn giữa tôi và người ấy đã được báo trước ngay từ... đám cưới, ngay từ những trang đầu của một cuộc tình thời tuổi trẻ, nông cạn và ít kinh nghiệm .

Kiều Trinh hợp với những vai nữ số phận

Sau khi ly hôn, sau khi đã trải qua những năm tháng cơ cực mưu sinh nuôi con, chị có còn tin vào tình yêu?

- “Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm”, tôi tin rằng một ngày rất gần người ấy sẽ xuất hiện, và có thể đã xuất hiện từ lâu, chỉ là chúng tôi chưa "nhìn" ra nhau mà thôi..!

Là phụ nữ, số đông vẫn coi trọng hôn nhân. Chị có ý định sẽ kết hôn, sẽ xây dựng mái ấm sau những tổn thương, những đổ vỡ đã qua?

- Tôi đã từng xem trọng hôn nhân, và cũng đã từng .. hối hận. Hiện tại tôi dồn hết tình yêu thương cho con cái, việc tìm "chiếc dép" bên kia có lẽ... chưa gấp lắm!

Chị làm những gì để bù đắp cho con gái những thiếu thốn tình cảm? Chị có nói với con,“là trẻ con, đôi khi, nên tha thứ lỗi lầm cho người lớn”(trích truyện ngắn Cánh đồng bất tận)?

- Con tôi chưa bao giờ "thiếu thốn tình cảm" bởi tôi vừa là mẹ, vừa là cha. Tôi khẳng định điều đó. Thứ nhất, tôi nhìn được niềm vui trong ánh mắt con khi có tôi. Thứ nhì, chính cháu nói với tôi như thế và tôi hoàn toàn tin con mình không nói dối. Về câu kết của truyện ngắn Cánh đồng bất tận, tôi xin mượn lời Tô Đông Pha từng nói "Điều bạn nói có thể chưa đúng nhưng ít ra nó... lạ"! Trong nghệ thuật, cái "lạ" cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng góp phần tạo nên một thành phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Kiều Trinh và con gái

Sau vai diễn không thành với Cánh đồng bất tận, chị đang ấp ủ những gì?

- Mẹ tôi vừa qua đời chưa đầy một tháng, tạm thời tôi không nhận lời một dự án phim nào. Điều tôi ấp ủ duy nhất bấy lâu nay là, xin cho tôi được giảm mười năm tuổi thọ để được có Mẹ thêm một ngày, vậy thôi.

