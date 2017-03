Kim Ah Joong muốn chụp ảnh nude trước khi sang “tuổi băm”

Trong chương trình All Live Show 3 của kênh truyền hình cáp All Live, Kim Ah Joong bất ngờ thổ lộ “Trước khi bước vào tuổi 30, khi vẫn còn cảm thấy tự tin về cơ thể của mình, tôi muốn thực hiện một bộ ảnh nude”. Hiện Kim Ah Joong đã 29 tuổi, vậy nên rất có thể cô diễn viên xinh đẹp này sẽ thực hiện ý định của mình ngay trong năm 2010.

Dẫn chương trình Jo Seon Hee cũng lên tiếng ủng hộ ý định của Kim Ah Joong “Không phải diễn viên nào cũng dám có ý nghĩ ấy. Kim Ah Joong đúng là ngoại lệ đấy. Nhất định tôi sẽ chụp bộ ảnh ấy cho Ah Joong”.



Kim Ah Joong còn tiết lộ câu chuyện bên lề về lần hợp tác với Park Jin Young trong một màn vũ đạo trên sân khấu đài truyền hình vào năm ngoái “Chúng tôi đã luyện tập trong 8 ngày và tôi bị anh Park Jin Young mắng rất nhiều. Thế nhưng chính hôm biểu diễn thì anh ấy lại mắc lỗi và làm hỏng động tác xoay”. Dẫn chương trình Jo Seon Hee nhanh miệng phụ họa “Anh Park Ji Young bây giờ cũng có tuổi rồi mà”.

Khi được hỏi về quan điểm kết hôn và hình mẫu đàn ông lý tưởng, Kim Ah Joong đáp “Nhân vật Goo Dong Baek của anh Hwang Jung Min trong phim That Fool (Six Months) chính là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi. Tôi đã thích Goo Dong Baek đến nỗi mà khi đang quay tập 16 của phim, tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt anh Hwang Jung Min”.



Chương trình All Live Show 3 với những tâm sự của người đẹp Kim Ah Joong được phát sóng vào lúc 11 giờ đêm ngày mùng 4/3.

Theo Thế giới điện ảnh