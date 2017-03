Kim Bum giao lưu với khán giả Việt Nam

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình quảng bá bộ phim tâm lý, trinh thám của điện ảnh Hàn Quốc - The Gifted Hand (Bàn tay ngoại cảm). Trong bộ phim này, Kim Bum vào vai một người có khả năng ngoại cảm đặc biệt (có thể nhìn thấy lịch sử của đồ vật, con người chỉ bằng cách chạm tay vào).

Kim Bum (1989) hiện là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc có lượng fan hâm mộ khắp châu Á. Kim Bum từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong các phim: That Winter The Wind Blows (Gió mùa đông năm ấy); Fly High (Bay cao), Death Bell (Hồi chuông tử thần), Hellcats (Đội cổ vũ trong mơ); East of Eden (Phía đông vườn địa đàng)...

Với khán giả Việt, anh được biết nhiều trong vai hoàng tử gốm sứ qua bộ phim Boys Over Flowers (Vườn sao băng). Sau bộ phim này, anh cũng trở thành gương mặt đại sứ cho Lễ hội Gốm sứ 2009 của Hàn Quốc.

Q.TRANG