Kim Ha Neul sắp sang Việt Nam

Đây là lần đầu tiên, các ngôi sao Hàn Quốc này sang Việt Nam.

Kim Ha Neul là gương mặt rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Người đẹp nói dối, Cô bạn gia sư, Hoa thủy tinh, Như một chuyện tình... Tại xứ sở kim chi, cô là nữ diễn viên hạng A, đảm bảo cho sự thành công của bất cứ dự án phim ảnh nào. Từ đầu năm, người đẹp gặt hái khá nhiều tiếng vang khi bộ phim Trinh sát bậc 7 cô đóng gặp với Kang Ji Hwan trở thành phim ăn khách tại các rạp. Kim Ha Neul khá may mắn khi hầu hết các phim cô tham gia đều đóng cặp với các nam diễn viên nổi tiếng như Kwon Sang Woo, Kang Dong Won, Lee Dong Gun... Bộ phim truyền hình mới nhất của cô là On Air cũng đã được phát sóng tại Việt Nam. Ở tuổi 30, "người đẹp nói dối" cũng mơ ước về một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ. Tuy nhiên, Kim Ha Neul vẫn đang đi kiếm tìm người đàn ông của đời mình.

Ngoài ngôi sao "Cô bạn gia sư", nhóm nhạc nữ gồm 9 cô gái trẻ trung và xinh đẹp Girl's Generation (còn có tên khác là SNSD) cũng đặt chân đến Hà Nội. Fan Việt sẽ có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn của nhóm nhạc nổi tiếng cùng với các ca khúc đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng Kpop của họ. Được thành lập vào năm 2007 bởi công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc SM Entertaiment, cái tên Girls' Generation trở thành thần tượng của hầu hết giới trẻ xứ sở kim chi sau khi ca khúc Into the new world đem về không ít giải thưởng lớn nhỏ. Trong năm đầu tiên ra mắt, nhóm đã đoạt giải Nhóm nhạc nữ mới xuất sắc tại Golden Disk Awards.

Hai năm gần đây, sức hấp dẫn của Girls' Generation ngày càng tăng lên khi ca khúc Kissing You, Gee và Tell Me Your Wish đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ và đứng vị trí số 1 tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhiều tuần liên tiếp. Từ hình tượng thiếu nữ dễ thương, 9 thành viên của nhóm "lột xác" thành các cô gái quyến rũ trên sân khấu. Ngoài ca hát, các thành viên của nhóm hoạt động trên khá nhiều lĩnh vực giải trí như điện ảnh, MC, DJ. Khán giả Việt Nam yêu thích bộ phim Em là định mệnh của đời anh trên VTC1 chắc chắn rất ấn tượng với gương mặt khả ái và khả năng diễn xuất của thành viên Yoon Ah trong vai nữ chính.

Nam ca sĩ, diễn viên Son Ho Young cũng sẽ đáp chuyến bay cùng ngày với Kim Ha Neul và Girls' Generation đến Hà Nội để tham gia Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Từng là thành viên của nhóm nhạc G.O.D, năm 2006, Son Ho Young tách ra hoạt động solo và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. Ngoài khả năng ca hát, nam ca sĩ 29 tuổi này còn tham gia vào lĩnh vực diễn xuất nhưng không gây được tiếng vang như trên sân khấu âm nhạc.

Theo đúng lịch trình, Kim Ha Neul, Girls' Generation và Son Ho Young sẽ đặt chân đến sân bay Nội Bài vào ngày 18-10. Buổi tối cùng ngày, các nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đêm giao lưu văn hóa của hai quốc gia Việt - Hàn cùng các ca sĩ nổi tiếng trong nước. Ngày 19/10, họ sẽ có buổi gặp gỡ với giới truyền thông Việt Nam.

Tuần lễ Việt Nam - Hàn Quốc (từ ngày 18 đến 25-10) sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như màn trình diễn của đoàn nghệ thuật Cockin "Nanta", Lễ hội văn hóa ẩm thực, Liên hoan phim Hàn Quốc, triển lãm du học, hội chợ việc làm, giao hữu bóng đá...