Kim Hee Sun sẽ cặp với “mỹ nam” Lee Jun Ki

Đầu năm 2010, Kim Hee Sun ngỏ ý muốn trở lại với màn ảnh nhỏ xứ Hàn sau một thời gian dài tạm nghỉ để lập gia đình và sinh con gái đầu lòng. Kim Hee Sun mong muốn, cô sẽ tìm được một vai diễn mang tính đột phá để trở lại với khán giả, vì vậy, một vai diễn cổ trang hoàn toàn là sự lựa chọn hợp lý với một nữ diễn viên chuyên đóng phim hiện đại như Kim Hee Sun.

Kim Hee Sun

Đầu tháng 2-2010, Kim Hee Sun đã có buổi nói chuyện bàn luận công việc với đạo diễn Kim Jong Hak. Nếu Kim Hee Sun thực sự tham gia dự án Faith, thì đây sẽ là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn của “biểu tượng sắc đẹp số một” sau gần 4 năm vắng bóng.



Kể từ sau bộ phim truyền hình Smile Again, đóng cặp cùng nam diễn viên Lee Dong Gun, Kim Hee Sun không tham gia bất kỳ dự án nào, mặc dù cô chụp hình quảng cáo cho không ít nhãn hiệu. Sau Smile Again, Kim Hee Sun lập gia đình rồi sinh con gái nên cô càng không có thời gian dành cho công việc.



Bộ phim Faith xoay quanh cuộc sống của các y sĩ trong bối cảnh phong kiến. Bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Nam diễn viên Lee Jun Ki rất hứng thú với nội dung của bộ phim truyền hình Faith và anh sẵn sàng nhận lời tham gia bộ phim này nếu được đạo diễn đề nghị. Lee Jun Ki nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như My Girl, Time Between Dog And Wolf, Iljimae và hiện tại anh đang tham gia bộ phim Hero của đài MBC.

Theo Dân Trí