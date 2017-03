Kim Hye-soo và Yu Hae-jin: "Tình trong như đã..."

"Kim và Yu đã phát triển một mối quan hệ này và ngày càng trở nên thân thiết sau khi nhận ra rằng họ có chung những sở thích về văn hóa và nghệ thuật", người quản lý của Kim nói với báo chí hôm 4-1-2010.

Chính sự khiêm nhường và nhân văn trong hành xử của Yu đã hấp dẫn Kim và mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên. Bắt đầu là một tình bạn trong sáng tiến tới một mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, về chuyện cưới xin, cặp đôi này vẫn chưa có kế hoạch.

Hai người gặp nhau lần đầu khi cùng đóng phim "Kick the Moon" hồi năm 2001. Họ trở nên gắn bó hơn khi tham gia "War of Flower" năm 2007.

Yu bắt đầu có mặt trên sân khấu và chính thức gắn bó với nghiệp diễn khi xuất hiện tại "At the Gas Station", "Jail Breakers" và "The King and the Clown". Anh trở thành ngôi sao trong phim "Small Town Rivals" năm 2007 và "The Truck" năm 2008.

Còn Kim Hye-soo, cái tên đã quá quen thuộc với khán giả Hàn Quốc và thế giới, là một diễn viên nổi tiếng từ khi còn nhỏ, từ những năm 1980 và hiện là một trong những diễn viên đứng ở top đầu của điện ảnh Hàn Quốc, hoạt động cả trên lĩnh vực phim và kịch nói.

Theo HOÀI PHƯƠNG (báo Thanh Tra/Chosun)