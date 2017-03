Kim Nam Joo vẫn đầy sức hút

Kim Nam Joo thường được biết đến với hình ảnh của một phụ nữ dịu dàng, nữ tính trên phim những năm 1990. Bộ phim truyền hình Her House năm 2001 của cô đã giành được thành công lớn. Kể từ đó, Nam Joo tạm lánh để chuyên tâm học hành và chăm sóc gia đình. Thời gian gần đây, cô trở lại với bộ phim truyền hình My Wife is a Superwoman.

Bộ phim hài kể về các bà nội trợ cống hiến cuộc đời vì sự thành công của chồng. Nam Joo đã thể hiện được sự mạnh mẽ khi vào vai diễn đầy thử thách này. "Bất cứ người vợ hay người mẹ nào cũng có một vài nét tương đồng với nhân vật mà tôi thủ vai. Vai diễn này hoàn toàn khác với những nhân vật mà tôi từng đóng trước đây, nhưng lại rất giống với tôi ngoài đời thực. Giờ tôi đã là vợ, là mẹ và tình huống trong phim hoàn toàn giống với cuộc sống của tôi hiện nay”, cô chia sẻ.

Quyết định chọn đóng bộ phim này của Nam Joo có sự trợ giúp rất tích cực của chồng cô - nam diễn viên Kim Seung Woo. “Tôi nghĩ anh ấy thích kịch bản này vì nó rất nhẹ nhàng và vui nhộn, khiến mọi người cười vui dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay”.

“Sau vài năm hoàn toàn sống cuộc sống của một bà nội trợ, tôi nhận thấy tình yêu là điều quan trọng nhất trong hôn nhân và điều quý giá nhất trong gia đình chính là sức khỏe của mỗi thành viên”, người đẹp 37 tuổi nói.

Quá trình lão hóa tự nhiên thường gây cản trở cho các nữ diễn viên, nhưng ngôi sao hàng đầu của điện ảnh xứ Hàn cho biết: "Hiện giờ cuộc sống thoải mái hơn vì tôi không phải ăn kiêng như lúc ở độ tuổi 20”. Nam Joo cũng tâm sự, cô thấy vui khi được trở lại và vẫn còn đam mê với nghiệp diễn. Mặc dù cảm thấy rất khó xa rời hai đứa con, nữ diễn viên hy vọng sau này, chúng sẽ tự hào về một bà mẹ yêu công việc.