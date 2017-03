Kim Tae Hee lần đầu nói về người yêu Bi Rain

Kim Tae Hee trong buổi họp báo ra mắt phim mới "Jang Ok Jung, Lives in Love" hôm 11/3. Ảnh: News.

Khi mối quan hệ của Kim Tae Hee và Bi Rain được công khai vào những ngày đầu năm mới, không ít người bất ngờ. Hai nhân vật chính trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, nhưng trong khi tài tử Ngôi nhà hạnh phúc bị nhiều công kích, người đẹp Chuyện tình Havard gần như "án binh bất động", cô từ chối mọi đề nghị phỏng vấn.

Hôm 11/3, Kim Tae Hee gây bất ngờ khi lần đầu tiên chia sẻ về mối quan hệ này. Tham dự buổi họp báo phim mới Jang Ok Jung, Lives in Love của đài SBS, nữ diễn viên nổi tiếng thừa nhận mình và Bi Rain đang hẹn hò: "Chúng tôi đang tìm hiểu nhau, giống như mọi cặp đôi khác. Cuộc sống cũng không thay đổi nhiều kể từ khi công khai mối quan hệ. Trên thực tế, sự lãng mạn phim ảnh và ngoài đời khác nhau không ít. Tuy nhiên, giai đoạn này, điều tôi quan tâm nhất chính là bộ phim mới. Khi thông tin tôi và anh ấy yêu nhau được công khai, tôi cảm thấy thực sự áy náy với mọi người trong đoàn phim, bởi đó là giai đoạn mà Jang Ok Jung, Lives in Love chuẩn bị quay. Rain lo lắng cho tôi rất nhiều, anh ấy gọi điện và nói: Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi, bộ phim sẽ đạt thành tích tốt bởi em rất cố gắng".

Bi Rain và Kim Tae Hee, cặp đôi mới của làng giải trí. Ảnh: News.

Trong buổi họp báo, Kim Tae Hee cũng chia sẻ nhiều về vai diễn cổ trang đầu tiên của mình. Trong phim, cô vào vai Jang Ok Jung - một phụ nữ mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang thời bấy giờ. Nữ diễn viên nổi tiếng chia sẻ: "Đứng trước Jang Ok Jung, một phụ nữ đầy niềm đam mê và can đảm để đạt được giấc mơ của mình, tôi thực sự bị thuyết phục".

Kim Tae Hee tâm sự, thời còn đi học, cô từng tham gia thiết kế thời trang cho các show diễn trong trường và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm: "Tôi thấy thoải mái khi thể hiện tài khâu vá, vẽ mẫu... ". Trước khi là một diễn viên nổi tiếng, người đẹp phim Iris từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành Thiết kế, và vì thế, vai diễn này khiến cô thấy ưng ý. Bộ phim Jang Ok Jung, Live for Love của cô dự kiến ra mắt khán giả Hàn vào 8/4 tới.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)