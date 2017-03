"King’s Speech" dẫn đầu danh sách đề cử Oscar

Poster bộ phim "King’s Speech." (Nguồn: Internet)



Theo Huy Bình (Vietnam+)



Bộ phim, nói về chuyện Vua George VI khắc phục tật nói lắp để hoàn tất vai trò lãnh đạo quốc gia bước vào cuộc chiến chống phát xít Đức, được đề cử cho 12 giải khác nhau, trong đó, có giải phim hay nhất và giải diễn viên hay nhất cho nam diễn viên Colin Firth, người thủ vai Vua George VI.Helena Bonham, người đóng vai Hoàng hậu và Geofrey Rush, bác sỹ chữa nói lắp cho Vua, được đề cử cho giải diễn viên phụ hay nhất.Đứng sau "The King's Speech" là phim "True Grit" với 10 đề cử. Bộ phim kể về chuyện một cô gái đi truy lùng kẻ giết cha cô. Hai phim "The Social Network" và "Inception" đều có tám đề cử.Lễ trao giải Oscars sẽ diễn ra vào ngày 27/2.Theo các nhà bình luận, phim "The King's Speech" đã gảy đúng "thanh âm cảm xúc" của khán giả ở mọi lứa tuổi song nó sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các phim như "The Social Network," "True Grit," "Black Swan," "The Fighter," "Inception," "127 giờ," "Toy Story 3" và một số phim khác cho giải phim hay nhất./.