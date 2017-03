Kinh nghiệm phim Hàn tràn Việt Nam

26-10 chính thức công chiếu Masquerade

Sau buổi trình chiếu mở màn liên hoan, bộ phim Masquerade (Hoàng đế giả mạo) sẽ ra rạp từ ngày 26-10. Tại Hàn Quốc, sau hơn một tháng công chiếu, phim đã thu hút gần 10 triệu lượt khán giả đến rạp. Bộ phim cũng vượt qua bộ phim cổ trang đang dẫn đầu trong lịch sử phim Hàn Quốc là King & The Clows về tốc độ lượt người xem. Trong khi King & The Clows phải mất đến 24 ngày mới vượt qua được mốc 5 triệu lượt người xem thì Masquerade chỉ cần 18 ngày.

Đạo diễn Choo Chang-Min và nhà sản xuất Won Dong-Yeon đến TP.HCM trong vai trò khách mời của Liên hoan phim Việt-Hàn lần thứ I đang diễn ra tại Megastar Crescent Mall, quận 7, TP.HCM.

+ Choo Chang-Min là đạo diễn các phim Masquerade (Hoàng đế giả mạo), City of the Rising Sun, Happy Undertaker, The End of April, Mapado, Lost in Love, I love You...

+ Won Dong-Yeon là nhà sản xuất các phim: Masquerade (Hoàng đế giả mạo), The Influence, Marine Boy, 200 Pounds Beauty, The Last Wolf , The Siren...