K-pop... đổ bộ

Nếu trước đây các chương trình K-pop đến Việt Nam (VN) thông qua các sự kiện giao lưu và phân phối vé mời thì nay đại nhạc hội K-pop 2012 tại Hà Nội vào tối 29-11, lần đầu tiên với số khán giả dự kiến lên đến 50.000 người.

Sự chọn lựa bắt buộc

Theo CJ E & M và bảng xếp hạng Gaon, một trong những bảng xếp hạng uy tín của Hàn Quốc, số lượng các nhóm nhạc thần tượng K-pop ra mắt kể từ tháng 1 đến cuối năm 2012 có thể lên đến con số hàng trăm. Nhưng trong số đó không có nhóm nào thật sự nổi bật, kể cả EXO-K của ông lớn SM và BtoB của Cube. Nối bước thành công của DBSK, các nhóm nhạc Hàn đua nhau kéo sang Nhật. Tuy nhiên, việc tấn công ồ ạt bằng số lượng chứ không phải chất lượng làm cho sức nóng của làn sóng K-pop tại Nhật đang ngày càng giảm sút. Vì Nhật Bản chiếm tới 80% doanh thu của nền âm nhạc Hàn Quốc nên việc K-pop dần trở nên bão hòa ở đây cũng là nguyên nhân chính để các công ty giải trí Hàn tích cực tìm kiếm thị trường khác ngoài Nhật Bản.

Vài năm gần đây, ba ông lớn SM, YG, JYP không tiếc tiền và công sức đầu tư cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất của mình như BoA, Seven, Wonder Girls… sang Mỹ với tham vọng đưa K-pop ra thị trường âm nhạc quốc tế. Nhưng đến nay những thành công của các siêu sao này tại thị trường Mỹ vẫn rất khiêm tốn so với công sức và tiền bạc bỏ ra.

K-pop thu hút khán giả bởi ngoại hình cuốn hút, vũ đạo đẹp và lối trình diễn chuyên nghiệp. Trong ảnh: Nhóm nhạc Girls’Generation (SNSD).

Gần đây, với sự thành công toàn cầu của Gangnam Style, khán giả và truyền thông phương Tây bắt đầu để mắt nhiều hơn đến K-pop. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với họ không phải là những nhóm nhạc thần tượng đẹp lung linh mà là video vui nhộn cùng điệu nhảy ngựa của anh chàng béo Psy. Vì vậy những gì làm cho K-pop thành công vang dội tại châu Á chưa hẳn sẽ được tiếp nhận tại Mỹ.

Những yếu tố trên có thể lý giải cho việc thời gian gần đây các công ty giải trí Hàn Quốc bắt đầu chú ý khai thác những thị trường mà trước đây họ chưa quan tâm lắm.

Bước mở đường cho làn sóng K-pop tại VN

Mặc dù chưa chính thức đến VN nhưng các nghệ sĩ Hàn Quốc đã gửi lời chào đến khán giả thông qua những đoạn video clip ngắn, thậm chí có nhóm còn gửi lời chào bằng tiếng Việt. Đây là điều trước đây chưa hề có. Lần này khán giả hâm mộ VN thực sự trải nghiệm cảm giác làm thượng đế như khán giả Thái Lan, Singapore như trước nay.

Đại nhạc hội K-pop 2012 là sự kiện âm nhạc lớn nhất VN trong năm nay cả về số lượng khán giả (50.000 người), số lượng nghệ sĩ tham gia (70 ca sĩ), lực lượng an ninh (khoảng 1.000 người). Vài tháng trước khi đại nhạc hội này diễn ra, thông tin về giá vé, số lượng vé, cách mua vé đã “hỗn loạn” trên các trang mạng của người hâm mộ.

Khi vé bắt đầu được bán từ ngày 2-11 thì người hâm mộ đã chen lấn để tranh nhau mua vé mức thấp 350.000 đồng và 700.000 đồng. Theo thông tin từ nhà phân phối thì hai mức vé này đã được bán hết do lực lượng người hâm mộ từ các trang mạng đặt mua tập thể từ trước. Ngoài hai mức giá trên thì vé tại đại nhạc hội này còn năm mức khác, chênh lệch 1-2,5 triệu đồng. Mức giá vé này khá cao so với túi tiền của học sinh, sinh viên - những khán giả chính của K-pop nhưng lại đang trong tình trạng sốt vé.

Nếu ngày 29-11 tới, 50.000 chỗ ngồi trên sân vận động Mỹ Đình lấp đầy thì tương lai việc gặp gỡ các thần tượng hàng đầu Hàn Quốc không còn là giấc mơ xa vời với khán giả Việt nữa. Mặc dù những tên tuổi như Wonder Girls, SNSD, Super Junior, Big Bang… có thể quá quen thuộc với khán giả Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… nhưng với khán giả VN, họ vẫn đang là giấc mơ “cháy bỏng” nhất. Đây cũng chính là điều để các nhà tổ chức K-pop mạnh dạn khai thác thị trường VN trong tương lai.

Đại nhạc hội K-pop ở TP.HCM Tối qua (24-11), một đêm nhạc K-pop đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của sáu nhóm nhạc, nghệ sĩ K-pop nổi tiếng của Hàn Quốc như Wonder Girls, SanE, ZE:A, Huk Gak và JJ Project. Đêm nhạc bắt đầu từ lúc19 giờ 30 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thu hút gần 5.000 khán giả hâm mộ, đa số có mặt từ rất sớm vào lúc 15 giờ để có thể tham gia giao lưu và chụp ảnh, nhận quà lưu niệm và xin chữ ký từ thần tượng. Không khí xung quanh sân vận động rất nhộn nhịp với các gian hàng chụp ảnh, bán quà lưu niệm. NHÃ UYÊN

THU HẰNG